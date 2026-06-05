El dólar volvió a subir tras el respiro del jueves: aumentó $30 en una semana

El dólar oficial volvió a subir este viernes y cerró la semana al alza. El dólar blue se quedó quieto en la jornada de hoy.

Luego de una semana marcada por una suba contundente del dólar, este viernes la moneda estadounidense volvió a subir luego de tener un breve respiro durante el jueves. A su vez, las acciones cotizan en rojo con un Riesgo País cercano a los 500 puntos en el cierre de la jornada.

El dólar oficial, en concreto, cerró este viernes a $1410 para la venta y $1460 para la compra. Respecto del cierre del jueves aumentó $5. Eso marca que la primera semana de junio estuvo marcada por las subas, ya que en cuatro ruedas incrementó su valor y solamente había cotizado a la baja el día jueves.

De esa forma, en los primeros cinco días hábiles del mes de junio, el dólar oficial creció $30 en su cotización según indican las pantallas del Banco Nación en el segmento minorista.

dólar dólar blue 2.jpg Dólar. Pexels

A cuánto cotiza el dólar blue hoy Mientras tanto, el dólar blue hoy no tuvo movimientos respecto del cierre del día jueves y se mantuvo este viernes estático, como casi toda la primera semana de junio.