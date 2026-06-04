Tras subir $30, el dólar bajó por primera vez en la semana: a cuánto cerró

En un jueves con mucha actividad en el Congreso a nivel judicial y político ya que se aprobaron los pliegos de varios jueces, entre ellos el de la jueza Michelli, el dólar logró bajar luego de tres días consecutivos a la suba. Así quedaron las cotizaciones en el cuarto día del mes de junio.

A nivel minorista, el dólar oficial retrocedió $5 a cotizar a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.891,5. En los últimos tres días, el oficial minorista había subido treinta pesos y hoy bajó apenas un escalón, en promedio un 0,35%.

Igual, se sostuvo por encima del dólar blue, que se sostiene a $1.435. El paralelo subió cinco pesos luego de mantenerse estable durante toda la semana.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) alcanzó su meta de compra anual de reservas en poco más de cinco meses.

El dólar mayorista hoy

El tipo de cambio oficial cayó $2 a $1.436,5 para la venta en el segmento mayorista.

Sin embargo, la cotización se ubica lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que es de $1.767,17, con una brecha del 23%.

El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s597,7 millones.

Por su parte, los contratos de futuros operaron con mayoría de bajas por hasta 0,5% en casi todos los de tramos de 2026 y de 2027. El mercado local proyecta que el dólar mayorista se ubicará a $1.454,5 para fines de junio y $1.632 para el cierre de diciembre.

En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.458,02 para la venta.

Los paralelos muestran una tendencia alcista más firme: el contado con liquidación (CCL) baja 0,1% a $1.513,46 y el MEP lo hace 0,3% $1.457,23. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,2%.