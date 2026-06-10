Confirmaron un nuevo aumento para las empleadas domésticas para julio: los montos

Las empleadas domésticas tendrán un incremento escalonado según el último acuerdo paritario. Los montos y cómo impacta en el bolsillo.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el aumento escalonado para las empleadas domésticas que se aplica entre abril y julio, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza ese tipo de empleo. Es el segundo incremento del año y se publicó esta mañana en el Boletín Oficial.

La actualización salarial se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,8% en abril sobre la remuneración vigente, del 1,6% en mayo, del 1,5% en junio y del 1,4% en julio. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.

Además, se acordó la incorporación a los salarios básicos de la suma no remunerativa pactada para marzo pasado en dos tramos, el 50% se hará sobre los sueldos de abril y el otro 50% sobre los haberes de julio. El bono extraordinario iba desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal.

Asimismo, se incrementó el adicional por “zona desfavorable” a partir del 1 de abril de 2026, pasando del 30% al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Aplica para el personal doméstico en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones.