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Confirmaron un nuevo aumento para las empleadas domésticas para julio: los montos

Las empleadas domésticas tendrán un incremento escalonado según el último acuerdo paritario. Los montos y cómo impacta en el bolsillo.

Aumento salarial para empleadas domésticas.

Aumento salarial para empleadas domésticas.

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el aumento escalonado para las empleadas domésticas que se aplica entre abril y julio, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza ese tipo de empleo. Es el segundo incremento del año y se publicó esta mañana en el Boletín Oficial.

La actualización salarial se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,8% en abril sobre la remuneración vigente, del 1,6% en mayo, del 1,5% en junio y del 1,4% en julio. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.

Además, se acordó la incorporación a los salarios básicos de la suma no remunerativa pactada para marzo pasado en dos tramos, el 50% se hará sobre los sueldos de abril y el otro 50% sobre los haberes de julio. El bono extraordinario iba desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal.

Asimismo, se incrementó el adicional por “zona desfavorable” a partir del 1 de abril de 2026, pasando del 30% al 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Aplica para el personal doméstico en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones.

Cómo quedan los salarios delas empleadas domésticas con la suba de abril

  • Supervisores con retiro: $4.167,14 la hora y $519.840,95 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4.541,75 la hora y $576.213,21 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $3.959,56 la hora y $484.725,45 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4.318,35 la hora y $536.768,02 el mes
  • Caseros: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.165,14 la hora y $524.858,76 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3.491,58 la hora y $428.347,44 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de mayo

  • Supervisores con retiro: $4.233,82 la hora y $528.158,40 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4.614,42 la hora y $585.432,62 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $4.022,91 la hora y $492.481,06 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4.387,44 la hora y $545.356,31 el mes
  • Caseros: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.231,79 la hora y $533.256,50 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3.547,45 la hora y $435.201,00 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de junio

  • Supervisores con retiro: $4.297,33 la hora y $536.080,78 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4.683,64 la hora y $594.214,11 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $4.083,26 la hora y $499.868,28 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4.453,26 la hora y $553.536,65 el mes
  • Caseros: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.295,26 la hora y $541.255,35 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3.600,66 la hora y $441.729,02 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de julio

  • Supervisores con retiro: $4.438,77 la hora y $553.725,91 el mes trabajado
  • Supervisores sin retiro: $4.829,13 la hora y $612.673,11 el mes
  • Personal para tareas específicas con retiro: $4.223,25 la hora y $517.006,43 el mes
  • Personal para tareas específicas sin retiro: $4.597,18 la hora y $571.426,17 el mes
  • Caseros: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes
  • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.435,86 la hora y $558.972,92 el mes
  • Personal para tareas generales con retiro: $3.733,72 la hora y $458.053,22 el mes
  • Personal para tareas generales sin retiro: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes

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