Disminuyeron los fallecidos en accidentes viales en Mendoza: se registró la cifra más baja en cuatro años

En Mendoza las víctimas fatales en a ccidentes viales disminuyeron en lo que va de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025, y marcó el registro más bajo en los últimos cuatro años. Al menos así lo asegura el Gobierno provincial, que este miércoles difundió las cifras oficiales.

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, el Ejecutivo provincial detalló que, entre el 1 de enero y el 9 de junio, en Mendoza se registraron 50 víctimas fatales en el lugar del hecho. Para el mismo periodo de 2025 se habían registrado 60 decesos. Si la comparativa se extiende a a años anteriores se puede observar un patrón: hay una tendencia a la baja. En ese sentido, se expone que, para ese periodo, en 2024 las muertes fueron 63.

Según el Gobierno, estos números coinciden con el aumento de controles preventivos que realiza la Policía en calles y rutas de distintas zonas del territorio provincial. Según los datos oficiales, entre el 1 de enero y el 9 de junio se realizaron 118.489 controles de tránsito, de los cuales 95.063 correspondieron a automóviles y 23.426 a motocicletas. Comparado con lo ocurrido durante ese periodo de 2025, cuando se habían efectuado 104.301 controles, el incremento de las intervenciones fue cercano a un 14%.

Dentro de los operativos de controles se destacan los controles de alcoholemia, los cuales, según el Gobierno, son de los "principales ejes de la política de seguridad vial". En concordancia con dicha afirmación, los registros publicados indican que este tipo de intervenciones creció un 33% respecto del mismo periodo de 2025. En ese momento se habían registrado 37.452 controles, frente a los 49.707 de 2026. Cabe destacar que el 97% de los conductores controlados registró niveles dentro de lo permitido por la legislación vigente.

Como consecuencia de los controles, en lo que va de año se retuvieron 1.761 vehículos y 4.316 motocicletas, frente a los 1.114 vehículos y 1.814 motos retenidos en igual período del año anterior. En total, las retenciones pasaron de 2.928 a 6.077, es decir, 3.149 más que en 2025.

Los controles de alcoholemia ocupan un lugar central dentro de las intervenciones preventivas que realiza la Policía.

En cuanto a las actas labradas, éstas fueron 56.235, un 11% más que en igual período de 2025. De ese total, 788 fueron por alcoholemia positiva.

Además, la cantidad de licencias retenidas aumentó un 14%, al pasar de 1.513 a 1.755 por distintas infracciones a la ley de tránsito.

Por qué el 10 de junio es el Día Nacional de la Seguridad Vial

En Argentina el 10 de junio sea el Día Nacional de la Seguridad Vial para recordar la fecha en la que en el país se cambió el sentido de circulación de vehículos. El hecho ocurrió en 1945, cuando se pasó de manejar por la izquierda, tal como ocurre en Inglaterra, a hacerlo por la derecha, como sucede en la mayoría de los países.

Según argumentaron en aquella época, la medida respondía a la necesidad de mejorar las condiciones de la seguridad vial, ya que se había registrado un incremento en la entrada de automóviles provenientes de Estados Unidos.