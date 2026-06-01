La nueva medida de ARCA con las empleadas domésticas para junio

A partir de junio de 2026, los empleadores de trabajadoras de casas particulares deberán adaptarse a un nuevo esquema obligatorio dispuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), que elimina definitivamente los recibos de sueldo en papel y establece el uso exclusivo de comprobantes digitales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5850/2026 y forma parte de un proceso de digitalización que busca modernizar el sistema, mejorar los controles fiscales y garantizar una mayor transparencia en las relaciones laborales del sector.

Con la entrada en vigencia de la normativa, los tradicionales formularios manuales —como los utilizados históricamente para registrar pagos— dejan de tener validez legal. En su lugar, los empleadores deberán generar los recibos de sueldo de manera electrónica a través del portal oficial de ARCA , utilizando Clave Fiscal.

Este cambio rige desde los salarios correspondientes a mayo, que se abonan en junio, y alcanza a más de 600.000 relaciones laborales en todo el país.

El nuevo sistema establece que el comprobante electrónico será el único documento válido ante el fisco y en eventuales reclamos laborales. Además, la validación digital reemplaza la firma manuscrita del empleador, lo que simplifica el proceso administrativo y centraliza la información en una sola plataforma.

Empleadas domésticas 2 Las empleadas domésticas con nuevas medidas de ARCA. Shutterstock

Otro punto clave es que este recibo digital será indispensable para quienes busquen deducir el gasto en el Impuesto a las Ganancias, ya que sin ese respaldo no podrá computarse el pago del personal doméstico.

A pesar del avance hacia la digitalización, ARCA mantiene la posibilidad de abonar los salarios en efectivo. Sin embargo, en esos casos se exigirá imprimir el recibo electrónico por duplicado, que deberá ser firmado por la trabajadora. Una copia quedará en poder del empleador como constancia física del pago.

El nuevo esquema también introduce beneficios para las empleadas domésticas, quienes podrán acceder a sus recibos de sueldo en formato digital desde el sistema de ARCA. Esto les permitirá consultar, descargar y utilizar esa documentación para trámites bancarios, solicitudes de crédito o gestiones ante organismos públicos.