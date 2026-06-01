ARCA puede restringir operaciones a quienes figuren en esta base de datos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) cuenta con una base de datos denominada " contribuyentes no confiables", en la que puede incluir a personas y empresas cuando detecta irregularidades fiscales o inconsistencias que no logra verificar. Quienes figuren en este listado pueden enfrentar restricciones para operar hasta regularizar su situación.

Se trata de un registro utilizado por ARCA para identificar CUIT que presentan inconsistencias, datos incompletos o situaciones que requieren una revisión adicional. Según explica el organismo, la inclusión en esta base ocurre cuando se detectan irregularidades que no pudieron ser constatadas o justificadas.

La incorporación a este listado no implica la baja definitiva de la CUIT, pero sí puede generar limitaciones en determinados servicios y operaciones mientras se analiza el caso.

Los contribuyentes incorporados a esta base pueden sufrir limitaciones operativas hasta que ARCA verifique y regularice su situación fiscal. Foto: Archivo

Qué consecuencias puede tener para los contribuyentes

ARCA señala que las CUIT incluidas en esta base quedan sujetas a controles especiales hasta que la situación sea aclarada. Por ese motivo, algunos trámites y servicios pueden verse restringidos temporalmente.

La medida busca que el contribuyente aporte documentación o explicaciones que permitan verificar la actividad declarada y corregir las inconsistencias detectadas por el organismo.

Cómo salir de la base de datos de ARCA

Para regularizar la situación, el contribuyente debe realizar una Presentación Digital mediante el trámite "Estado administrativo de la CUIT. Reactivación presencial".

Una vez presentada la solicitud, las áreas correspondientes de ARCA analizarán el caso y determinarán si corresponde restituir el estado normal de la CUIT. La decisión será comunicada a través del Domicilio Fiscal Electrónico.