ARCA subasta un auto de alta gama: cómo participar del remate

ARCA confirmó su vuelta a los remates con una gran subasta organizada a través del sitio específico del Banco Ciudad. Con algunos requisitos clave, el organismo nacional puso a disposición un auto de alta gama para los contribuyentes. Se puede participar online.

El auto de alta gama que subastará ARCA es un BMW X6 3.5I del año 2014, de color azul y con 188.000 kilómetros. El funcionamiento general está sin controlar y la patente del auto es extranjera.

Una aclaración de ARCA es que el auto solamente se comercializa con fines de reexportación, ya que no tiene libre circulación en la Argentina.

La subasta se realizará el próximo 11 de junio de 2026 a las 11 de la mañana.

Subasta Remate Martillo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Subasta Remate Martillo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cómo participar de la subasta de ARCA

Si querés participar en la Subasta de ARCA o en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.