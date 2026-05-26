ARCA: la medida que pone la lupa sobre los monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) continúa avanzando con el nuevo esquema de recategorización automática del monotributo, un sistema que busca agilizar los controles fiscales y detectar inconsistencias entre la facturación declarada y los movimientos económicos de los contribuyentes.

La medida impacta sobre millones de monotributistas de todo el país y ya genera preocupación entre trabajadores independientes, profesionales y pequeños comerciantes.

El mecanismo funciona mediante el cruce automático de información fiscal, bancaria y comercial. ARCA analiza ingresos, gastos, acreditaciones bancarias, consumo eléctrico, alquileres y operaciones electrónicas para determinar si un contribuyente permanece en su categoría o debe ser recategorizado de oficio.

Según explicó el organismo, el procedimiento se activa especialmente cuando detecta diferencias significativas entre los ingresos declarados y los movimientos registrados.

Desde el Gobierno aclararon recientemente que no se utilizarán transferencias personales entre familiares o movimientos privados de billeteras virtuales para modificar categorías de manera automática. “Se miran cobros, no transferencias”, indicaron desde la Oficina de Respuesta Oficial, luego de que circularan versiones sobre supuestos controles masivos sobre billeteras digitales.

La recategorización semestral sigue siendo obligatoria para aquellos contribuyentes que hayan tenido cambios en su actividad durante los últimos 12 meses. Los parámetros que se toman en cuenta incluyen facturación anual, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida y monto de alquileres. Quienes no realicen el trámite dentro de los plazos establecidos pueden ser recategorizados automáticamente e incluso enfrentar multas o sanciones.

Además, ARCA mantiene vigente el sistema de “recategorización simplificada”, una modalidad digital que muestra automáticamente la facturación anual registrada para facilitar el trámite. El contribuyente puede aceptar la categoría sugerida por el sistema o corregir los datos si considera que existe un error. Esta opción está disponible para quienes tengan facturación electrónica y al menos 12 meses completos dentro del régimen.

Especialistas tributarios recomiendan revisar periódicamente la situación fiscal para evitar inconsistencias que puedan derivar en exclusiones del régimen simplificado. También advierten que superar determinados topes de facturación o el precio máximo permitido por unidad vendida puede generar la salida automática del monotributo y el pase al régimen general.

En paralelo, crece la incertidumbre entre monotributistas sobre futuras actualizaciones de escalas y topes por inflación. En foros y redes sociales, muchos contribuyentes expresan preocupación por los aumentos de categorías y el impacto económico que podrían tener las próximas recategorizaciones semestrales.