ARCA subasta autos y camionetas: cuándo será el remate y cómo participar

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires ( Banco Ciudad ) continúa con su programa de subastas públicas online en conjunto con ARCA , una herramienta que permite a personas y empresas adquirir bienes de distintos rubros —como inmuebles, vehículos, herramientas, alhajas u otros objetos— a través de la web de remates oficiales del banco.

Una nueva subasta pone sobre la mesa la llegada de un nuevo lote de autos y camionetas usados. La subasta Nº 3781 está publicada en el sitio oficial de subastas del banco (subastas.bancociudad.com.ar), donde cada remate incluye detalles de los lotes disponibles, fotografías y condiciones de venta específicas de cada bien.

En esta ocasión, ARCA subastará autos y camionetas usados de distintas marcas y modelos . Entre los lotes se encuentran: varias camionetas Ford Ranger, Fiat Ducato, Volkswagen Bora 1.8 turbo y Ford F100.

También figuran autos como el Fiat Palio o Siena y Chevrolet Astra, a precios muy bajos en el mercado. Un dato a tener en cuenta es que el estado de los rodados es el que figura en las imágenes que difundió el Banco Ciudad y ARCA. Algunos de los vehículos no aparecen en el mejor de los estados, aunque no dejan de ser interesantes dependiendo el uso que se le quiera dar.

La más llamativa es una Ford Ranger modelo 2014 a la que se puede acceder iniciando la subasta con $9.800.000, un precio muy lejano al que tiene actualmente en el mercado.

La gran subasta de vehículos se realizará el día 13 de enero de 2026 siendo una de las principales actividades que organiza ARCA en ese mes y ya está abierta la inscripción para los interesados. Los mismos que deseen participar deberán hacerlo siguiendo un paso a paso fundamental y tendrán tiempo hasta el 9 de enero.

Uno de los tantos autos que subasta ARCA.

Paso a paso: cómo inscribirte para participar de la subasta

Si querés participar en la Subasta Nº 3781 o en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la Subasta Nº 3781 y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

E sperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.