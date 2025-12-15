Monotributo 2026: ARCA definió cuánto se pagará en enero
ARCA confirmó que en enero el monotributo mantendrá los valores vigentes, mientras que en febrero los contribuyentes deberán recategorizarse.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que los montos del monotributo correspondientes a enero de 2026 serán los mismos que rigieron durante el último tramo de 2025. De este modo, no habrá actualizaciones en las cuotas mensuales durante el primer mes del año.
Sin embargo, el organismo recordó que en febrero de 2026 se habilitará el período obligatorio de recategorización. En esa instancia, los monotributistas deberán revisar los parámetros de su actividad correspondientes a los últimos 12 meses y confirmar si continúan en la misma categoría o si deben modificarla.
Topes de facturación por categoría
Los límites anuales de ingresos brutos vigentes son los siguientes:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Cuánto se paga de monotributo en enero
Los valores mensuales totales quedan definidos de la siguiente manera:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
La recategorización debe realizarse cada seis meses, en febrero y agosto, y contempla variables como ingresos, alquileres, superficie afectada y consumo eléctrico. Si no se efectúa el trámite, ARCA considera que no hubo cambios, aunque pueden generarse ajustes o recategorizaciones de oficio.