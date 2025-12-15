Presenta:

Dinero

|

arca

Monotributo 2026: ARCA definió cuánto se pagará en enero

ARCA confirmó que en enero el monotributo mantendrá los valores vigentes, mientras que en febrero los contribuyentes deberán recategorizarse.

MDZ Dinero

Las cuotas de ARCA varían según la categoría y el tipo de actividad: servicios o comercio..Foto: Walter Moreno/MDZ

Las cuotas de ARCA varían según la categoría y el tipo de actividad: servicios o comercio. .Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que los montos del monotributo correspondientes a enero de 2026 serán los mismos que rigieron durante el último tramo de 2025. De este modo, no habrá actualizaciones en las cuotas mensuales durante el primer mes del año.

Sin embargo, el organismo recordó que en febrero de 2026 se habilitará el período obligatorio de recategorización. En esa instancia, los monotributistas deberán revisar los parámetros de su actividad correspondientes a los últimos 12 meses y confirmar si continúan en la misma categoría o si deben modificarla.

Te Podría Interesar

Topes de facturación por categoría

Los límites anuales de ingresos brutos vigentes son los siguientes:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
Entrar al monotributo no es solo un paso formal. Es una manera de ordenar tu actividad, de acceder a beneficios y de abrirte a otras oportunidades. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ
ARCA confirm&oacute; que los valores del monotributo no tendr&aacute;n cambios durante enero de 2026. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

ARCA confirmó que los valores del monotributo no tendrán cambios durante enero de 2026. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cuánto se paga de monotributo en enero

Los valores mensuales totales quedan definidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: $37.085,74
  • Categoría B: $42.216,41
  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

La recategorización debe realizarse cada seis meses, en febrero y agosto, y contempla variables como ingresos, alquileres, superficie afectada y consumo eléctrico. Si no se efectúa el trámite, ARCA considera que no hubo cambios, aunque pueden generarse ajustes o recategorizaciones de oficio.

Archivado en

Notas Relacionadas