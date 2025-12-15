Monotributo 2026: ARCA definió cuánto se pagará en enero

ARCA confirmó que en enero el monotributo mantendrá los valores vigentes, mientras que en febrero los contribuyentes deberán recategorizarse.

Las cuotas de ARCA varían según la categoría y el tipo de actividad: servicios o comercio. .Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que los montos del monotributo correspondientes a enero de 2026 serán los mismos que rigieron durante el último tramo de 2025. De este modo, no habrá actualizaciones en las cuotas mensuales durante el primer mes del año.

Sin embargo, el organismo recordó que en febrero de 2026 se habilitará el período obligatorio de recategorización. En esa instancia, los monotributistas deberán revisar los parámetros de su actividad correspondientes a los últimos 12 meses y confirmar si continúan en la misma categoría o si deben modificarla.

Topes de facturación por categoría Los límites anuales de ingresos brutos vigentes son los siguientes: