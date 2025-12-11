ARCA confirmó una fecha clave para monotributistas en diciembre de 2025

ARCA hizo oficial el calendario del pago del monotributo con vencimiento único ya confirmado en diciembre de este año.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó oficialmente la fecha límite para que los monotributistas realicen el pago correspondiente al mes de diciembre de 2025. El organismo fijó un único plazo para todos los contribuyentes, sin importar la categoría ni la terminación del CUIT.

Según lo informado por ARCA, el último día para abonar la cuota será el lunes 22 de diciembre de 2025, fecha en la que se deberán cumplir todas las obligaciones incluidas en el régimen simplificado. El pago puede concretarse tanto por medios electrónicos como de forma presencial en las oficinas del organismo.

Este cambio se da porque el 20 es el último día de cada mes, sin embargo, en diciembre el 20/12 cae día sábado por lo que no se podrá efectuar el pago en ese día y se corrió para el siguiente día hábil, como ocurre cada vez. En noviembre sucedió algo similar por el feriado y fin de semana largo por el Día de la Soberanía.

Qué pasa en ARCA si no pago el monotributo La entidad recaudadora advirtió que no cumplir con el pago en término genera interés por mora y puede derivar en sanciones, e incluso en la pérdida de beneficios como obra social o aportes previsionales, si se acumulan deudas impagas.

El monotributo es un régimen que fusiona en un solo importe el impuesto integrado (IVA y Ganancias) junto con los aportes jubilatorios y de obra social, y la cuota mensual debe abonarse antes de cada vencimiento establecido para mantener la regularidad dentro del sistema.