Monotributo: los montos vigentes por categoría y cuándo ARCA aplicará el próximo aumento
ARCA actualizó las cuotas y los topes de facturación del monotributo en marzo. Los montos por categoría y cuándo será el próximo ajuste.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aumentó recientemente las cuotas mensuales del monotributo. Este nuevo ajuste no solo modifica los montos a pagar sino también los topes de facturación anual de cada categoría. Además, ya se confirmó cuándo será el próximo aumento.
Último aumento del monotributo
El último aumento del monotributo fue del 14,29% y entró en vigencia en marzo. Se calcula en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor acumulado entre julio y diciembre de 2025. Este ajuste modificó las categorías, que se dividen entre la A y la K:
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) y $55.227,06 (bienes)
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) y $70.661,26 (bienes)
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) y $92.658,35 (bienes)
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) y $111.198,27 (bienes)
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes)
Nuevos límites de facturación anual
Con el ajuste también se actualizaron los topes de facturación anual por categoría:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
- Categoría D: hasta $26.212.853,42
- Categoría E: hasta $30.833.964,37
- Categoría F: hasta $38.642.048,36
- Categoría G: hasta $46.211.109,37
- Categoría H: hasta $70.113.407,33
- Categoría I: hasta $78.479.211,62
- Categoría J: hasta $89.872.640,30
- Categoría K: hasta $108.357.084,05
Próximo aumento del monotributo
ARCA confirmó que el próximo aumento será en septiembre de 2026, cuando se ajusten nuevamente las escalas según la variación del IPC del primer semestre del año. Este ajuste se producirá luego de la segunda recategorización obligatoria del año, que tendrá lugar en agosto. En esa instancia los contribuyentes deberán revisar los ingresos de los últimos 12 meses para determinar si corresponde cambiar de categoría.