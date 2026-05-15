ARCA endurece los controles y puede retener pagos de clientes

La presión fiscal sobre empresas con deudas tributarias sumó un nuevo foco de preocupación. ARCA comenzó a avanzar con mayor intensidad sobre pagos pendientes que clientes deben realizar a contribuyentes ejecutados, una modalidad que puede afectar de manera directa el flujo de fondos de compañías, profesionales y prestadores de servicios.

La medida se instrumenta dentro de juicios de ejecución fiscal y no apunta solamente a cuentas bancarias o activos financieros. También alcanza créditos comerciales todavía no cobrados. En la práctica, un cliente puede recibir una orden judicial para retener dinero que debía pagarle a un proveedor y depositarlo en una cuenta judicial.

El procedimiento parte de una deuda fiscal exigible. Cuando ARCA promueve una ejecución fiscal, puede pedir al juzgado medidas cautelares sobre bienes, fondos y derechos de cobro del contribuyente. La Ley 11.683 establece que el cobro judicial de tributos, anticipos, accesorios, multas e intereses se realiza por la vía de ejecución fiscal y que la boleta de deuda emitida por el organismo funciona como título suficiente para iniciar el reclamo.

En este caso, el embargo se dirige a terceros vinculados comercialmente con el deudor. Pueden ser clientes, contratistas, locatarios o empresas que tengan pagos pendientes. Una vez notificados, deben informar si mantienen una deuda con el contribuyente ejecutado y, si corresponde, retener los importes indicados hasta el límite fijado por la orden judicial. Así, el organismo intercepta el circuito de cobro antes de que el dinero ingrese a la cuenta del contribuyente.

Qué pagos pueden quedar retenidos

La medida puede alcanzar facturas pendientes, honorarios profesionales, alquileres, certificados de obra, comisiones, servicios continuos u otras acreencias comerciales exigibles. El punto central es que el embargo no recae sobre dinero propio del cliente, sino sobre el derecho de cobro que el contribuyente ejecutado tiene frente a ese tercero.

El impacto puede ser fuerte para empresas que dependen de cobranzas frecuentes para sostener capital de trabajo, salarios, proveedores o compromisos financieros. A diferencia del embargo bancario tradicional, que actúa sobre fondos ya depositados, este mecanismo puede bloquear ingresos futuros. Además, introduce tensión operativa en la relación comercial, porque un cliente habitual pasa a recibir una notificación judicial vinculada a su proveedor.

Las obligaciones del tercero notificado

El cliente que recibe el mandamiento no se convierte en deudor tributario de ARCA, pero sí queda alcanzado por una orden judicial. Por eso debe responder al juzgado y actuar según los términos indicados. Si tiene pagos pendientes, no debería cancelarlos directamente al contribuyente por la suma embargada, sino cumplir con la retención y el depósito judicial correspondiente.

La información oficial de ARCA sobre intimaciones judiciales señala que las deudas no canceladas habilitan el inicio de un juicio de ejecución fiscal, con intervención de un abogado del organismo y pedido de medidas cautelares ante un juez. También indica que, durante el trámite, el contribuyente cuenta con un plazo para presentar excepciones, como pago total, prescripción o espera documentada.

El avance sobre créditos comerciales muestra una estrategia de cobro más agresiva y de efecto inmediato. Para las empresas, el problema ya no se limita al embargo de cuentas: también puede trasladarse al vínculo con clientes y afectar cobranzas en curso. En un escenario de mayor fiscalización, asesores tributarios y compañías observan con atención una herramienta que amplía el alcance operativo de las ejecuciones fiscales.