ARCA: cómo hacer para que te devuelvan una cuota del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene vigente un beneficio destinado a monotributistas y trabajadores autónomos que cumplen regularmente con el pago de sus obligaciones fiscales. Se trata de un reintegro por cumplimiento que devuelve una cuota del monotributo.

El beneficio busca incentivar el pago en término y se acredita automáticamente en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito adherida al débito automático. Para acceder, es necesario cumplir una serie de requisitos establecidos por el organismo.

ARCA informó que el beneficio alcanza a monotributistas y autónomos que hayan realizado sus pagos mensuales en tiempo y forma durante el año calendario.

En el caso de los monotributistas:

Además, quienes hayan tenido algunos incumplimientos podrían acceder igualmente a un reintegro parcial del 50% del componente impositivo, siempre que hayan pagado entre 6 y 11 cuotas en término.

Cumplir con el monotributo es más que una obligación: es la forma de garantizar estabilidad fiscal, acceso a derechos sociales y evitar inconvenientes legales. Foto: MDZ ARCA y el monotributo.

Cuáles son los requisitos

Para recibir la devolución, ARCA exige:

Tener adherido el pago electrónico o débito automático.

Estar registrado en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Emitir facturas electrónicas.

Realizar las recategorizaciones obligatorias en enero y julio.

El reintegro equivale al componente impositivo de una cuota mensual y suele acreditarse durante el primer trimestre del año siguiente.

Paso a paso: cómo solicitar el reintegro

Los contribuyentes deben ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior. Luego, deben habilitar el servicio “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.

Dentro del sistema, es necesario revisar el historial de pagos y verificar que todas las cuotas hayan sido abonadas correctamente y dentro de los plazos establecidos.

Una vez cumplidos los requisitos, el usuario puede ingresar en la opción “Detalle de beneficios” para comprobar si el reintegro ya fue acreditado. El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta o tarjeta utilizada para el débito del monotributo.

Qué hacer si ARCA no devuelve el dinero

En caso de no recibir la devolución pese a cumplir las condiciones, los contribuyentes pueden iniciar un reclamo formal mediante el servicio “Presentaciones Digitales”. Allí deberán seleccionar el trámite correspondiente a “Reintegro por cumplimiento de pago” y adjuntar la documentación respaldatoria.

En foros especializados y redes sociales, varios monotributistas señalaron demoras o problemas en la acreditación del beneficio. Algunos usuarios indicaron que el sistema mostraba errores relacionados con la fecha de inicio de actividad o inconsistencias registrales.