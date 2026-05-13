ARCA ya registró más de 80 mil adhesiones al nuevo régimen simplificado de Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) informó que ya se registraron más de 80.000 adhesiones al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias , una modalidad que busca agilizar la presentación fiscal para personas humanas y sucesiones indivisas.

Según detalló el organismo, la cantidad de inscriptos se duplicó en los últimos 20 días, luego de que ARCA habilitara el aplicativo para confeccionar y presentar las declaraciones juradas con datos precargados.

El crecimiento más fuerte se produjo durante abril, mes en el que más de 36.000 contribuyentes se incorporaron al sistema con el objetivo de utilizar esta modalidad simplificada para el período fiscal 2025.

El nuevo esquema fue reglamentado mediante la Resolución General 5820/2026 y permite que ciertos contribuyentes accedan a una declaración jurada de Ganancias precargada con información que ya posee ARCA , proveniente de bancos, empleadores, billeteras virtuales y otros organismos.

De esta manera, el usuario solo debe revisar, modificar si corresponde, confirmar y presentar la declaración. La medida apunta a simplificar el cumplimiento tributario y reducir errores en la carga manual de datos.

Con la llegada de diciembre y el cierre del año fiscal, este ajuste en el monotributo representa un paso importante para consolidar la gestión de ARCA Foto: Walter Moreno/MDZ El nuevo sistema permite presentar declaraciones juradas con datos precargados por ARCA. Foto: Walter Moreno/MDZ

Quiénes pueden adherirse

El régimen está destinado a:

Personas humanas residentes en el país.

Sucesiones indivisas.

Contribuyentes que no sean considerados grandes contribuyentes nacionales.

Personas que cumplan determinados parámetros de ingresos y patrimonio establecidos por la Ley 27.799.

Además, para adherirse es necesario:

Tener CUIT activa.

Contar con clave fiscal nivel 3 o superior.

Estar inscripto en el impuesto a las Ganancias.

Cómo adherirse paso a paso

La adhesión se realiza de manera online desde el sitio oficial de ARCA:

Ingresar con clave fiscal.

Entrar al servicio “Sistema Registral”.

Seleccionar la opción “Ganancias PH Simplificada”.

Confirmar que se cumplen los requisitos del régimen.

Finalizar la adhesión.

Hasta cuándo hay tiempo para adherirse

ARCA explicó que la adhesión puede realizarse hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada del período fiscal 2025. Los vencimientos operarán durante junio de 2026, según la terminación de CUIT de cada contribuyente.