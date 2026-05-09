ARCA recordó qué deben declarar los viajeros al entrar o salir del país

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) difundió información importante para las personas que viajen hacia o desde Argentina y recordó cómo funciona el régimen de equipaje vigente en Aduana . El organismo explicó qué bienes deben declararse, cuándo corresponde completar formularios y cuáles son los límites establecidos para ingresar productos sin pagar impuestos adicionales.

Según detalló ARCA , las personas que ingresen al país solo deberán realizar la declaración de Aduanas en determinados casos, como cuando superen la franquicia permitida, transporten mercaderías reguladas por SENASA o ingresen dinero en efectivo e instrumentos monetarios por un valor igual o superior al equivalente a USD 10.000. El trámite puede realizarse de manera digital desde aplicaciones móviles o terminales de autogestión ubicadas en aeropuertos y pasos fronterizos.

Actualmente, quienes ingresen a Argentina por vía aérea o marítima pueden traer mercadería por un valor de hasta USD 500 sin pagar impuestos, mientras que los menores de 16 años cuentan con una franquicia reducida. Además, las compras realizadas en free shop al llegar al país tienen un margen adicional permitido de otros USD 500.

En el caso de los ingresos por vía terrestre o fluvial, la franquicia permitida es menor y alcanza hasta USD 300 para mayores de edad y USD 150 para menores. ARCA recordó además que, cuando se viaja en grupo familiar, los montos pueden sumarse entre todos los integrantes habilitados.

Si el valor total de los productos transportados supera los límites permitidos, el viajero deberá abonar un impuesto equivalente al 50 por ciento sobre el excedente. Por ejemplo, si una persona supera la franquicia en USD 100, deberá pagar USD 50 al momento del control aduanero.

valijas Digitalización: ARCA recomienda realizar la gestión online para declarar equipaje y bienes. Foto: Archivo

En caso de no poder completar la declaración de manera digital, ARCA indicó que también se puede realizar manualmente mediante los formularios OM-2087/G5 o OM-2087/G6. El organismo recordó además que las franquicias compartidas aplican para matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados.

Por otro lado, quienes salgan del país llevando bienes de origen extranjero como parte de su equipaje acompañado deberán declararlos previamente ante el servicio aduanero mediante el formulario OM 121. Este documento puede completarse online o de manera manual y permite registrar datos personales, fecha y lugar de salida, además del detalle de los objetos transportados.

Una vez generado, el formulario OM 121 debe imprimirse y presentarse ante la Aduana tanto al momento de salir como al regresar a Argentina. Para agilizar el trámite y evitar demoras en los controles migratorios, ARCA recomendó completar el proceso antes del viaje desde el sitio oficial: Formulario OM 121 para declarar equipaje y bienes.