Así funciona el sistema de ARCA para devolverle el IVA a los turistas: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha un nuevo sistema digital para la devolución del IVA a turistas extranjeros que realicen compras en Argentina. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5843/2026 y reemplaza el antiguo esquema manual.

Ahora el nuevo mecanismo será de validación electrónica que promete agilizar los trámites y mejorar el control de las operaciones.

El nuevo régimen busca optimizar el sistema conocido como “Tax Free”, utilizado por visitantes extranjeros para recuperar el Impuesto al Valor Agregado de productos fabricados en el país.

Según explicó ARCA, la digitalización permitirá garantizar la trazabilidad completa de cada operación, desde la compra en el comercio hasta la validación final en la salida del país.

Cómo funcionará el nuevo sistema de ARCA

A partir de ahora, los comercios adheridos deberán emitir comprobantes electrónicos tipo “B” y gestionar los llamados “cheques de reintegro” mediante empresas autorizadas por ARCA, que serán las encargadas de administrar la plataforma tecnológica del sistema.

Para acceder al beneficio, los turistas deberán presentar su pasaporte o documento de identidad y realizar compras de bienes producidos en Argentina por un monto mínimo de 70 dólares. Además, los productos importados quedarán excluidos del reintegro y deberán facturarse por separado.

Uno de los principales cambios es que la validación ya no dependerá exclusivamente de controles presenciales en aduana. El nuevo esquema incorpora terminales de autogestión, aplicaciones móviles y kioscos digitales en aeropuertos y pasos fronterizos para verificar las compras antes de abandonar el país.

El organismo también implementó un sistema de seguimiento electrónico que permitirá monitorear en tiempo real todas las transacciones vinculadas al reintegro del IVA. En los casos en que el sistema detecte inconsistencias o active el denominado “canal rojo”, el control continuará realizándose de manera presencial por personal aduanero.

La normativa establece además sanciones y posibles suspensiones para los comercios que incumplan con los requisitos de facturación o con la presentación de la información requerida por el organismo recaudador.

El nuevo esquema se enmarca dentro de la estrategia de digitalización que ARCA viene impulsando en distintos trámites tributarios y aduaneros. Entre los objetivos oficiales figuran la reducción de tiempos administrativos, la eliminación de procesos manuales y una mayor transparencia en las operaciones.