Monotributo: paso a paso para pagar la cuota de mayo desde ARCA

Los contribuyentes adheridos al monotributo ya pueden realizar el pago correspondiente a mayo de 2026 a través de la plataforma de ARCA . El organismo recordó que la fecha límite para abonar la cuota mensual es el miércoles 20 de mayo y advirtió que, después de ese día, pueden generarse intereses y deudas acumuladas.

Para pagar el monotributo , los usuarios deben ingresar al sitio oficial de ARCA con su CUIT/CUIL y clave fiscal, luego acceder al servicio “Presentación y Pagos DDJJ”. Desde allí es posible generar un VEP (Volante Electrónico de Pago), donde aparecen cargados los datos de la obligación mensual. También se puede realizar el trámite desde la Cuenta Corriente Monotributistas y Autónomos (CCMA).

ARCA permite abonar el monotributo mediante distintos métodos digitales. Entre las opciones disponibles se encuentran la aplicación móvil del organismo, pagos con código QR utilizando billeteras virtuales, home banking, tarjeta de crédito y débito automático.

Además, el organismo recomienda adherirse al débito automático para evitar olvidos y retrasos en los pagos mensuales. En ese caso, el importe de la cuota se descuenta automáticamente todos los meses desde la cuenta bancaria o tarjeta vinculada.

El vencimiento del monotributo de mayo 2026 será el miércoles 20 de mayo.

ARCA lanza un nuevo plan de pagos de obligaciones impositivas y de las seguridad social. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cuánto cuesta el monotributo en mayo de 2026

Las cuotas varían según la categoría y el tipo de actividad. La categoría A tiene un valor mensual de $42.386,74, mientras que la categoría B asciende a $48.250,78. En la categoría C, la cuota es de $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de productos.

En las categorías más altas, los montos aumentan considerablemente. Por ejemplo, la categoría H paga $447.346,93 en servicios y la categoría K, la más elevada del régimen, alcanza $1.381.687,90 mensuales para prestadores de servicios.

Por qué es importante estar bien categorizado

ARCA recordó que permanecer en la categoría correcta es fundamental para evitar sanciones y cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales. Una mala categorización puede derivar en multas, recategorizaciones de oficio o pérdida de beneficios del régimen simplificado.

Además, quienes hayan realizado pagos duplicados o tengan saldo a favor podrán solicitar la reasignación desde el servicio Cuenta Corriente Monotributistas y Autónomos disponible en la plataforma oficial.