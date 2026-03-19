Monotributo de ARCA: qué hacer si te excluyen y cómo volver al régimen

Quien fue excluido del monotributo en ARCA no puede volver al régimen hasta que pasen tres años calendario . Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El monotributo tiene límites y condiciones que, si no se cumplen, pueden derivar en la exclusión automática del régimen. Conocer las causales y los pasos para tramitar la baja correctamente puede evitar deudas, sanciones y complicaciones con ARCA.

Cuándo se produce la exclusión del monotributo La exclusión ocurre cuando el contribuyente supera los parámetros máximos permitidos por el régimen. Las principales causales son que los ingresos brutos excedan el tope de la categoría máxima, que la superficie o el costo de alquiler superen los límites establecidos, que el precio unitario de venta supere el máximo permitido o que los depósitos bancarios sean incompatibles con los ingresos declarados.

También generan exclusión la realización de importaciones de bienes o servicios para comercialización posterior, el desarrollo de más de tres actividades simultáneas o la posesión de más de tres unidades de explotación, la falta de facturación de las operaciones y estar incluido en el registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

Cómo tramitar la baja voluntaria del monotributo La baja se puede tramitar en cualquier momento desde el sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal. Hay que ingresar al servicio Monotributo, seleccionar Modificación y baja en el menú izquierdo y presionar Dar de baja en la tarjeta correspondiente. Luego se indica el período de baja con mes y año, se selecciona el motivo y se confirma la operación. Al finalizar se puede descargar la constancia de baja.

Es importante saber que el mes en que se solicita la baja debe estar pago para evitar la generación de deuda. A partir del mes siguiente la baja se hace efectiva y deja de abonarse la cuota. Si se tenían aportes de jubilación y obra social a través del monotributo, estos también finalizan cuando la baja se hace efectiva.