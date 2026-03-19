Baja la tasa del Banco Nación: cuánto rinde un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días

La tasa de interés del Banco Nación para plazo fijo bajó a 24% en las últimas horas: cuánto rinde invertir en marzo.

El plazo fijo es una de las alternativas de ahorro más elegidas.

En las últimas horas el Banco Nación ajustó su tasa de plazo fijo y la TNA para operaciones electrónicas bajó del 24,5% al 24%. El cambio impacta directamente en el rendimiento de los ahorristas que eligen esta entidad para colocar sus pesos y vale la pena conocer cuánto se gana ahora antes de decidir dónde depositar el dinero.

Cuánto rinde $2.000.000 en Banco Nación a 30 días Con la nueva tasa del 24% por canal electrónico, un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días genera $39.452,05 de intereses, con un monto total de $2.039.452,05. Por sucursal, la TNA es del 20,5% y los intereses caen a $33.698,63, con un total de $2.033.698,63. La diferencia entre operar por homebanking o por ventanilla es de más de $5.700 en un solo mes.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Las tasas de interés de plazo fijo muestran una leve tendencia a la baja. Foto: Shutterstock Cómo quedó Banco Nación frente a la competencia Con la baja de tasa, Banco Nación pierde posiciones entre los grandes bancos. Banco Macro sigue liderando con 26% TNA, seguido por Banco Provincia con 25% e ICBC con 24,8%. Santander y BBVA se mantienen en 23%, mientras que Credicoop ofrece 22% y Galicia y Ciudad cierran la tabla con 21%.