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Baja la tasa del Banco Nación: cuánto rinde un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días

La tasa de interés del Banco Nación para plazo fijo bajó a 24% en las últimas horas: cuánto rinde invertir en marzo.

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El plazo fijo es una de las alternativas de ahorro más elegidas.

El plazo fijo es una de las alternativas de ahorro más elegidas.

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En las últimas horas el Banco Nación ajustó su tasa de plazo fijo y la TNA para operaciones electrónicas bajó del 24,5% al 24%. El cambio impacta directamente en el rendimiento de los ahorristas que eligen esta entidad para colocar sus pesos y vale la pena conocer cuánto se gana ahora antes de decidir dónde depositar el dinero.

Cuánto rinde $2.000.000 en Banco Nación a 30 días

Con la nueva tasa del 24% por canal electrónico, un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días genera $39.452,05 de intereses, con un monto total de $2.039.452,05. Por sucursal, la TNA es del 20,5% y los intereses caen a $33.698,63, con un total de $2.033.698,63. La diferencia entre operar por homebanking o por ventanilla es de más de $5.700 en un solo mes.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock
Las tasas de inter&eacute;s de plazo fijo muestran una leve tendencia a la baja. Foto: Shutterstock

Las tasas de interés de plazo fijo muestran una leve tendencia a la baja. Foto: Shutterstock

Cómo quedó Banco Nación frente a la competencia

Con la baja de tasa, Banco Nación pierde posiciones entre los grandes bancos. Banco Macro sigue liderando con 26% TNA, seguido por Banco Provincia con 25% e ICBC con 24,8%. Santander y BBVA se mantienen en 23%, mientras que Credicoop ofrece 22% y Galicia y Ciudad cierran la tabla con 21%.

Para quienes buscan el mejor rendimiento del mercado, los bancos más chicos siguen siendo la opción más conveniente. Banco Meridian y Crédito Regional lideran con 32% TNA, seguidos por VOII con 31% y Del Sol con 29%. Sobre $2.000.000 a 30 días, el Meridian genera aproximadamente $52.602 de intereses, casi $13.000 más que el Nación por el mismo plazo y capital.

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