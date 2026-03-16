PAMI: cómo acceder al programa de atención odontológica para jubilados

Los afiliados de PAMI cuentan con un odontólogo de cabecera para realizar consultas y tratamientos dentro del Plan Sonrisa Mayor.

Cómo pedir turno en PAMI para una de sus prestaciones más usadas.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) mantiene en 2026 una de sus prestaciones más importantes. Se trata del Plan Sonrisa Mayor, una prestación que busca garantizar el acceso a la atención odontológica para jubilados y pensionados afiliados al organismo.

A través de este sistema, los beneficiarios pueden acceder a controles, diagnósticos y tratamientos destinados a prevenir y tratar enfermedades bucodentales más frecuentes. El programa funciona con un odontólogo de cabecera, quien se encarga de realizar la primera consulta, evaluar el estado y definir el tratamiento necesario. Además, este es el profesional encargado de emitir las órdenes de derivación en caso de que sea necesario.

Qué prestaciones incluye el programa de PAMI Entre las prácticas disponibles dentro del programa se encuentran tratamientos de endodoncia, atención por urgencias odontológicas, procedimientos de alta complejidad, rehabilitación dental y diagnóstico por imágenes. Estas prestaciones forman parte del sistema de cobertura destinado a mejorar la salud bucal de los afiliados.

También existe la posibilidad de acceder a atención odontológica a domicilio, aunque este servicio está destinado únicamente a afiliados que tienen dificultades para movilizarse, personas institucionalizadas o pacientes que requieren anestesia, monitoreo o internación para realizar determinados tratamientos.

La situación de los odontólogos es complicada. Foto ilustrativa Foto: Archivo Paso a paso: cómo acceder al programa de atención odontológica. Foto: Archivo Cómo elegir un prestador dentro del programa Para acceder a las prestaciones del programa, los afiliados deben seguir algunos pasos. En primer lugar, es necesario sacar turno con el odontólogo de cabecera para realizar una consulta inicial. Si el profesional considera que el paciente necesita un tratamiento específico que no realiza, puede emitir una orden de derivación.