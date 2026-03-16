Cambia el plazo fijo: las tasas del lunes 16 de marzo, banco por banco

En marzo los bancos ofrecen tasas de plazo fijo que van del 21% al 32,5% anual. Cuánto rinde $1.000.000 a 30 días banco por banco.

En un contexto de inflación a la baja y tasas estables, el plazo fijo tradicional sigue siendo la herramienta de ahorro más elegida por los argentinos. Sin embargo, en las últimas semanas algunos bancos ajustaron sus rendimientos y la diferencia entre el que más paga y el que menos paga ya supera los 11 puntos porcentuales.

Entre los bancos que operan en el país con mayor volumen de depósitos, las tasas van desde el 21 por ciento hasta el 26 por ciento. En otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes, encontramos entidades que ofrecen hasta 32,5 por ciento.

Bancos con mayor volumen de depósitos: nuevas tasas Banco Macro: 26%

Banco Provincia: 25%

Banco ICBC: 24,8%

Banco Nación: 24,5%

Banco Santander, Galicia y BBVA: 23%

Banco Credicoop: 22%

Banco Ciudad: 21% Bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes Banco CMF: 32,5%

Banco Crédito Regional: 32,25%

Banco Meridian: 32%

Banco VOII: 32%

Banco Bica: 31%

Banco REBA: 30%

Banco Del Sol: 29%

Banco Mariva: 29%

Banco Hipotecario (no clientes): 28,5%

Banco Córdoba: 28%

Banco Bibank: 28%

Banco Dino: 27%

Banco Comercio: 27%

Banco Julio: 26,5%

Banco Chubut: 26%

Banco Hipotecario (clientes): 26%

Banco MasVentas (no clientes): 25%

Banco Tierra del Fuego (clientes): 25%

Banco Comafi: 24%

Banco Corrientes: 24%

Banco MasVentas (clientes): 24%

Banco Formosa: 21%

Banco Tierra del Fuego (no clientes): 21% El plazo fijo es una de las opciones más utilizadas para generar rendimientos Foto: Pixabay La tasas de plazo fijo en marzo 2026 varían entre el 21% y el 32,5% según el banco elegido. Foto: Pixabay ¿Cuánto rinde un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días? En el Banco CMF, que ofrece la tasa más alta del mercado con el 32,5%, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días genera $26.712,33 de intereses, con un monto total de $1.026.712,33.

En el Banco Macro, que es el que ofrece la mayor tasa entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país con el 26%, la misma inversión genera $21.369,86 de intereses, con un monto total de $1.021.369,86.

En el Banco Ciudad, que ofrece la tasa más baja de los grandes bancos con el 21%, el rendimiento es de $17.260,27 de intereses, con un monto total de $1.017.260,27.