Cambia el plazo fijo en Banco Nación: cuánto rinde invertir $5.000.000 a 30 días en marzo

La tasa de plazo fijo de Banco Nación cambió en marzo y la diferencia entre homebanking y sucursal supera los $16.000 al mes.

Banco Nación actualizó su tasa de plazo fijo en marzo 2026 y el canal de operación marca una diferencia significativa. Foto: Archivo

El Banco Nación actualizó su tasa de plazo fijo y la modificación impacta directamente en el bolsillo de los ahorristas. La TNA bajó al 24,5% para colocaciones online, un cambio que vale la pena tener en cuenta antes de decidir dónde depositar los pesos este mes.

Cuánto rinde $5.000.000 en Banco Nación a 30 días La diferencia entre operar por sucursal o por homebanking es significativa y conviene tenerla en cuenta. Por canal electrónico, con una TNA del 24,5%, una inversión de $5.000.000 a 30 días genera $100.684,93 de intereses, con un monto total al vencimiento de $5.100.684,93.

Por sucursal, en cambio, la TNA cae al 20,5% y los intereses generados son de apenas $84.246,58, con un total de $5.084.246,58. La diferencia entre ambos canales es de más de $16.000 en un solo mes por la misma inversión.

Cómo quedó Banco Nación frente a la competencia Con la baja de tasa, Banco Nación ya no lidera entre los grandes bancos. Banco Macro sigue siendo el mejor pagador del grupo con 27% TNA, que sobre $5.000.000 a 30 días deja aproximadamente $112.500 de intereses. Banco Provincia con 25% genera unos $104.167, superando también al Nación.

Entre los bancos más pequeños, las opciones siguen siendo más convenientes: Banco CMF y Banco VOII con 33% TNA generan aproximadamente $137.500 sobre la misma inversión, una diferencia de más de $36.000 respecto al Nación por homebanking.