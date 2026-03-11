De cuánto es la jubilación mínima y máxima de Anses en marzo 2026

Anses confirmó los nuevos aumentos de jubilaciones y pensiones en marzo del 2026: cuánto aumenta la mínima con el bono y la máxima.

Anses ya se encuentra cumpliendo el calendario de pagos de marzo.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) en marzo reciben un aumento del 2,88%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Con este incremento, los haberes quedaron actualizados y ya están disponibles para el cobro.

Cuánto cobra un jubilado en marzo 2026 La jubilación mínima de Anses en marzo es de $439.600,88, monto que incluye el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene desde el año pasado. Las jubilaciones y pensiones que no superen ese valor recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese piso.

El haber máximo del sistema trepó hasta los $2.487.063,95 en marzo, con el mismo incremento del 2,88%.

Cuánto cobran las otras prestaciones Con el bono de $70.000 incluido, los demás haberes previsionales quedaron de la siguiente manera en marzo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62

Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88 Cómo se calculan los aumentos Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, los aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y se calculan en base al Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Esto significa que el aumento de marzo refleja la inflación de enero 2026.