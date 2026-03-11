De cuánto es la jubilación mínima y máxima de Anses en marzo 2026
Anses confirmó los nuevos aumentos de jubilaciones y pensiones en marzo del 2026: cuánto aumenta la mínima con el bono y la máxima.
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) en marzo reciben un aumento del 2,88%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Con este incremento, los haberes quedaron actualizados y ya están disponibles para el cobro.
Cuánto cobra un jubilado en marzo 2026
La jubilación mínima de Anses en marzo es de $439.600,88, monto que incluye el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene desde el año pasado. Las jubilaciones y pensiones que no superen ese valor recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese piso.
El haber máximo del sistema trepó hasta los $2.487.063,95 en marzo, con el mismo incremento del 2,88%.
Cuánto cobran las otras prestaciones
Con el bono de $70.000 incluido, los demás haberes previsionales quedaron de la siguiente manera en marzo:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $328.720,62
- Pensión Madre de 7 hijos: $439.600,88
Cómo se calculan los aumentos
Desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24, los aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y se calculan en base al Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Esto significa que el aumento de marzo refleja la inflación de enero 2026.
Cuándo cobro la jubilación de Anses en marzo
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.
- DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.
- DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.
- DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.
- DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.
- DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.
- DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.
- DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.