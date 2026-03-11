Plazo fijo: los 5 bancos que más pagan en marzo y cuánto ganás en 30 días

Las tasas de interés de plazo fijo se encuentran prácticamente congeladas en marzo, pero hay bancos que se destacan por encima del resto. Para los ahorristas que quieren sacarle el máximo jugo a sus pesos sin complicaciones, estos son los cinco bancos que más pagan este mes.

En el primer lugar, encontramos que el podio lo comparten tres bancos : Banco CMF, Banco VOII y Crédito Regional con 33% TNA y tasa mensual es del 2,75%, lo que deja los siguientes rendimientos aproximados según el capital invertido:

En el segundo lugar, encontramos a Banco Meridian que ofrece 32% TNA y una tasa mensual de 2,67%. Los rendimientos aproximados son:

El tercer lugar en el rankig lo tiene Reba con una tasa de 30% anual y una tasa mensual del 2,5%. Los rendimientos aproximados son:

Con el 31% de TNA y tasa mensual del 2,58%, Banco Bica se ubica entre los mejores pagadores del mercado. Los rendimientos aproximados son:

$500.000: $12.917

$1.000.000: $25.833

$2.000.000: $51.667

Finalmente, el banco de Córdoba cierra el top 5 con una TNA del 29% y tasa mensual del 2,42%, disponible para no clientes en todo el país. Los rendimientos aproximados son:

$500.000: $12.083

$1.000.000: $24.167

$2.000.000: $48.333

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Las tasas corresponden a colocaciones online en pesos a 30 días reportadas al Banco Central. Foto: Shutterstock

Qué diferencia hay con los bancos grandes

Para poner en perspectiva, Banco Macro, el mejor pagador entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, ofrece una TNA del 27%, lo que deja unos $22.500 mensuales por cada $1.000.000. La diferencia con el primer puesto del ranking es de unos $5.000 al mes, que en un año representan más de $60.000 adicionales sin hacer nada distinto.