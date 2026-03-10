Plazo fijo en marzo: banco por banco, cuánto ganás si ponés $1.000.000 a 30 días
Las tasas de plazo fijo siguen congeladas en marzo pero la diferencia entre bancos puede superar los $10.000 por mes.
Las tasas de plazo fijo siguen prácticamente congeladas en marzo y la pregunta que más se hacen los ahorristas es concreta: ¿cuánto me deja $1.000.000 en 30 días según el banco que elija? La diferencia entre el que más paga y el que menos puede superar los $12.000 en un solo mes, sin hacer nada más que elegir bien dónde depositar.
Cuánto pagan los bancos más grandes
Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro sigue liderando con una TNA del 27%, lo que deja una ganancia de aproximadamente $22.500 en 30 días sobre $1.000.000. Le siguen Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires con 25%, que generan unos $20.833. ICBC subió levemente a 24,8% y rinde cerca de $20.667.
Santander, Galicia y BBVA mantienen el 23%, con un rendimiento de aproximadamente $19.167. Credicoop con 22% deja unos $18.333 y Banco Ciudad con 21% cierra el grupo con $17.500 mensuales.
Dónde están las mejores tasas
Fuera de los grandes bancos, Banco CMF, Banco VOII y Crédito Regional lideran el ranking con TNA del 33%, lo que genera una ganancia de aproximadamente $27.500 en 30 días. Banco Meridian con 32% rinde cerca de $26.667, seguido por REBA con 30% y sus $25.000 mensuales.
Banco Bica con 31% deja unos $25.833, mientras que Banco de Córdoba y Banco Mariva con 29% generan aproximadamente $24.167. Bibank con 28% rinde cerca de $23.333 y Banco Dino y Banco de Comercio con 27% igualan a Macro con $22.500.
La diferencia entre el mejor y el peor
Con $1.000.000 a 30 días, la brecha entre el banco que más paga (CMF, VOII o Crédito Regional con 33%) y el que menos paga (Banco Ciudad o Banco de Formosa con 21%) es de aproximadamente $10.000 por mes. En un año, esa diferencia de elección puede significar más de $120.000 en rendimientos adicionales.
Qué tener en cuenta
Las tasas son nominales anuales informadas al Banco Central para colocaciones online a 30 días. En algunos bancos la tasa para no clientes es inferior a la del cliente habitual, por lo que conviene verificar antes de abrir una cuenta nueva. Para acceder a las mejores condiciones lo ideal es operar desde el homebanking del banco donde ya se tiene cuenta.