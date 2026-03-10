Plazo fijo en marzo: banco por banco, cuánto ganás si ponés $1.000.000 a 30 días

Las tasas de plazo fijo siguen prácticamente congeladas en marzo y la pregunta que más se hacen los ahorristas es concreta: ¿cuánto me deja $1.000.000 en 30 días según el banco que elija? La diferencia entre el que más paga y el que menos puede superar los $12.000 en un solo mes, sin hacer nada más que elegir bien dónde depositar.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, Banco Macro sigue liderando con una TNA del 27%, lo que deja una ganancia de aproximadamente $22.500 en 30 días sobre $1.000.000. Le siguen Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires con 25%, que generan unos $20.833. ICBC subió levemente a 24,8% y rinde cerca de $20.667.

Santander, Galicia y BBVA mantienen el 23%, con un rendimiento de aproximadamente $19.167. Credicoop con 22% deja unos $18.333 y Banco Ciudad con 21% cierra el grupo con $17.500 mensuales.

Fuera de los grandes bancos, Banco CMF, Banco VOII y Crédito Regional lideran el ranking con TNA del 33%, lo que genera una ganancia de aproximadamente $27.500 en 30 días. Banco Meridian con 32% rinde cerca de $26.667, seguido por REBA con 30% y sus $25.000 mensuales.

Banco Bica con 31% deja unos $25.833, mientras que Banco de Córdoba y Banco Mariva con 29% generan aproximadamente $24.167. Bibank con 28% rinde cerca de $23.333 y Banco Dino y Banco de Comercio con 27% igualan a Macro con $22.500.

Anses, pesos argentinos Con $1.000.000 invertidos a 30 días, elegir bien el banco puede significar $10.000 más de ganancia mensual. Shutterstock

La diferencia entre el mejor y el peor

Con $1.000.000 a 30 días, la brecha entre el banco que más paga (CMF, VOII o Crédito Regional con 33%) y el que menos paga (Banco Ciudad o Banco de Formosa con 21%) es de aproximadamente $10.000 por mes. En un año, esa diferencia de elección puede significar más de $120.000 en rendimientos adicionales.

Qué tener en cuenta

Las tasas son nominales anuales informadas al Banco Central para colocaciones online a 30 días. En algunos bancos la tasa para no clientes es inferior a la del cliente habitual, por lo que conviene verificar antes de abrir una cuenta nueva. Para acceder a las mejores condiciones lo ideal es operar desde el homebanking del banco donde ya se tiene cuenta.