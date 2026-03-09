Plazo fijo en marzo: qué banco paga más y cuánto ganás con $500.000 a 30 días

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los ahorristas y las tasas de los bancos muestran algunas diferencias.

En un contexto donde muchas alternativas de inversión generan más dudas que certezas, el plazo fijo sigue siendo la opción más elegida por los ahorristas. Es simple, no requiere conocimientos financieros y el dinero vuelve con intereses garantizados en 30 días. La pregunta que más se hacen quienes tienen pesos ahorrados es siempre la misma: ¿en qué banco conviene más?

Por qué la gente elige el plazo fijo La respuesta es casi siempre la misma: previsibilidad. A diferencia de las acciones, los fondos de inversión o el dólar, el plazo fijo ofrece un rendimiento conocido de antemano, sin sorpresas ni volatilidad. El dinero queda inmovilizado 30 días y al vencimiento se recupera el capital más los intereses acordados.

También influye la simplicidad del trámite. Hoy cualquier banco permite constituir un plazo fijo desde el homebanking en menos de dos minutos, sin papeles ni turnos. Para muchos ahorristas, especialmente los que no tienen experiencia en inversiones, esa facilidad vale tanto como la tasa.

Cuánto pagan los bancos más grandes Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos del país, las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días van del 21% al 27%:

Banco Macro: 27%

Banco Nación: 25%

Banco Provincia de Buenos Aires: 25%

ICBC: 23,5%

Santander: 23%

Galicia: 23%

BBVA: 23%

Banco Ciudad: 21%

Credicoop: 22% Dónde están las mejores tasas Banco CMF: 33,5%

Banco VOII: 33%

Crédito Regional: 33%

Banco Meridian: 32%

Banco del Sol: 32% (clientes)

REBA: 30%

Banco Bica: 31%

Banco de Córdoba: 29%

Banco Mariva: 29%

Bibank: 28%

Banco Hipotecario: 26% (clientes) / 28,5% (no clientes)

Banco Dino: 27%

Banco de Comercio: 27%

Banco del Chubut: 26%

Banco Julio: 26,5%

Banco Comafi: 24%

Banco Corrientes: 24%

Banco MasVentas: 24% (clientes) / 25% (no clientes)

Banco de Formosa: 21% Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Con $500.000 a 30 días, la ganancia cambia según la tasa aplicada. Foto: Shutterstock Cuánto se gana con $500.000 a 30 días Con $500.000 invertidos a 30 días, la diferencia entre el banco que más paga y el que menos puede superar los $3.000 en un solo mes.