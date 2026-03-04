Anses en marzo: cuánto cobran AUH, ex Potenciar Trabajo y otras asignaciones
Anses actualizó las asignaciones en marzo y confirmó los nuevos montos para AUH, ex Potenciar Trabajo y otros beneficios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los montos y el calendario de pagos oficial del mes de marzo. Con esta confirmación, ya se puede conocer cuánto cobrarán jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y otros planes sociales.
Como todos los meses, este aumento sigue la fórmula de movilidad establecida en el decreto 274/2024. El mismo sigue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comunicado por el Indec. En el mes de marzo, el ajuste sigue la inflación del mes de enero.
Cómo quedan las asignaciones en el mes de marzo
Las asignaciones familiares y universales tendrán un aumento del 2,88 por ciento en el mes de marzo. En este sentido, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende en marzo a $132.814 por hijo. Como ocurre habitualmente, Anses retiene el 20% del monto total hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo mensual es menor y el saldo se liquida una vez acreditados los controles de salud y educación.
En tanto, la AUH por hijo con discapacidad alcanza los $432.461, sin tope de edad y también con el esquema de retención vigente.
Ex Potenciar Trabajo y otras asignaciones
Quienes eran titulares del ex Potenciar Trabajo (actualmente reordenado en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano) perciben en marzo una prestación mensual de $78.000.
Además, se actualizan otras asignaciones familiares, como la Asignación por Hijo del sistema SUAF, que se ubica en $66.414 para el primer tramo de ingresos, y la Asignación por Hijo con Discapacidad, que alcanza los $216.240, según escala salarial.
De esta manera, todos estos beneficios se liquidan con aumento durante marzo, conforme al mecanismo de movilidad mensual que rige desde 2024 y que impacta en las principales prestaciones sociales del sistema.
Calendario de pagos de marzo
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF
- DNI terminado en 0: lunes 9 de marzo
- DNI terminado en 1: martes 10 de marzo
- DNI terminado en 2: miércoles 11 de marzo
- DNI terminado en 3: jueves 12 de marzo
- DNI terminado en 4: viernes 13 de marzo
- DNI terminado en 5: lunes 16 de marzo
- DNI terminado en 6: martes 17 de marzo
- DNI terminado en 7: miércoles 18 de marzo
- DNI terminado en 8: jueves 19 de marzo
- DNI terminado en 9: viernes 20 de marzo
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo