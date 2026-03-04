Anses en marzo: cuánto cobran AUH, ex Potenciar Trabajo y otras asignaciones

Anses actualizó las asignaciones en marzo y confirmó los nuevos montos para AUH, ex Potenciar Trabajo y otros beneficios.

Las asignaciones de Anses se actualizan todos los meses según la inflación. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer los montos y el calendario de pagos oficial del mes de marzo. Con esta confirmación, ya se puede conocer cuánto cobrarán jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y otros planes sociales.

Como todos los meses, este aumento sigue la fórmula de movilidad establecida en el decreto 274/2024. El mismo sigue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comunicado por el Indec. En el mes de marzo, el ajuste sigue la inflación del mes de enero.

Cómo quedan las asignaciones en el mes de marzo Las asignaciones familiares y universales tendrán un aumento del 2,88 por ciento en el mes de marzo. En este sentido, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende en marzo a $132.814 por hijo. Como ocurre habitualmente, Anses retiene el 20% del monto total hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo mensual es menor y el saldo se liquida una vez acreditados los controles de salud y educación.

En tanto, la AUH por hijo con discapacidad alcanza los $432.461, sin tope de edad y también con el esquema de retención vigente.

Ex Potenciar Trabajo y otras asignaciones Quienes eran titulares del ex Potenciar Trabajo (actualmente reordenado en los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano) perciben en marzo una prestación mensual de $78.000.