Certificado Único de Discapacidad (CUD): qué documentos se necesitan y cómo pedirlo

El CUD requiere presentar documentación personal y médica ante la Junta Evaluadora para acceder a derechos y prestaciones en todo el país.

El CUD es gratuito y tiene validez en todo el territorio nacional. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad( CUD) es el documento oficial que acredita la discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos y prestaciones establecidas por leyes nacionales como la 22.431 y la 24.901. Es gratuito y tiene validez en todo el país.

Para qué sirve el CUD y cómo sacarlo Para obtener este documento es necesario reunir la documentación que acredite la discapacidad, como certificados médicos, informes profesionales, planillas y estudios complementarios. Esa información será evaluada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determina si corresponde la emisión del CUD.

Una vez emitido, el certificado habilita el acceso a distintos derechos, entre ellos la cobertura del 100% en prestaciones de rehabilitación vinculadas a la discapacidad certificada. También permite acceder a beneficios en transporte público, asignaciones familiares y otros trámites, como exenciones en el pago de peajes e impuestos, según la normativa vigente.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo La Junta Evaluadora analiza la documentación médica antes de emitir el certificado. Foto: Archivo Documentación necesaria para iniciar el trámite del CUD En cuanto a la documentación personal, se debe presentar DNI vigente con domicilio actualizado. Si la persona es menor de edad, también corresponde adjuntar el DNI de los padres o tutores y la partida de nacimiento. En caso de renovación, se debe acompañar el certificado vencido. Además, se exige la planilla de solicitud completa y el carnet de obra social o prepaga junto con el último comprobante de pago.