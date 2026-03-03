Beneficios CUD: cómo viajar gratis en colectivo de larga distancia

El CUD permite acceder a pasajes gratuitos en micros de larga distancia en todo el país, un beneficio clave para garantizar el derecho al transporte.

El CUD permite viajar gratis en micros de media y larga distancia en todo el país. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) garantiza una serie de derechos, entre ellos la gratuidad en el transporte público nacional. Es decir, las personas que cuentan con este documento pueden acceder a pasajes sin costo en servicios de media y larga distancia.

Cómo reservar pasajes con CUD La reserva de pasajes puede realizarse de manera online o presencial en la boletería de la empresa de transporte. En el caso de la gestión por internet, es necesario completar el formulario correspondiente en la web de la compañía. La empresa debe emitir y enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida y está obligada a respetar la reserva confirmada. No es necesario retirar el boleto en ventanilla.

También se puede hacer el trámite en forma presencial, presentándose al menos 48 horas antes del viaje con DNI y CUD vigente. Desde las resoluciones 2008 y 2189 de la Agencia Nacional de Discapacidad, es válida la exhibición del CUD digital a través de la aplicación Mi Argentina. Quienes posean credencial del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) no necesitan presentarse con 48 horas de anticipación.

Este martes se oficializó una medida esencial para los portadores del Certificado Único de Discapacidad (CUD): la posibilidad de obtenerlo sin vencimiento. Foto: Archivo MDZ Las empresas deben emitir el pasaje con al menos 48 horas de anticipación. Foto: Archivo MDZ Qué documentos tener durante el viaje Durante el viaje es obligatorio portar el DNI y el certificado en original o en su versión digital oficial. Además, la normativa permite viajar con perro guía o de asistencia, siempre que cuente con su credencial identificatoria y cumpla las condiciones de seguridad establecidas por la ley 26.858.