Certificado Único de Discapacidad (CUD): qué pasa con los vencimientos en 2026

El CUD es el documento que certifica la discapacidad y permite acceder a derechos; qué tener en cuenta sobre la prórroga y la renovación en 2026.

El Certificado Único de Discapacidad( CUD) es un documento público válido en todo el país que acredita la condición de discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos y prestaciones establecidos por la legislación vigente. La evaluación es realizada por una Junta Evaluadora interdisciplinaria y el trámite es voluntario y gratuito.

En relación a los vencimientos, el Gobierno nacional confirmó que los certificados cuya fecha de caducidad estaba prevista entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 cuentan con una prórroga automática de un año. Esto significa que seguirán vigentes hasta la misma fecha, pero en 2026, sin necesidad de realizar gestiones adicionales por el momento. La medida alcanza tanto a los CUD en formato papel como a los digitales.

Sin embargo, no todos los titulares están alcanzados por esta extensión. Aquellas personas cuyos certificados tenían fecha de actualización en 2022, 2023 o 2024 debieron renovarlos durante 2025. En estos casos, si el trámite no fue iniciado, es necesario gestionarlo cuanto antes para evitar la pérdida de validez del documento y de los beneficios asociados.

Qué derechos garantiza el CUD El CUD permite acceder a cobertura del 100% en prestaciones de salud vinculadas a la discapacidad certificada, incluyendo medicamentos, tratamientos y equipamiento. También garantiza traslados gratuitos en el transporte público terrestre y habilita el acceso a asignaciones familiares específicas, como ayuda escolar anual y asignación por hijo con discapacidad.

Además, contempla beneficios como exenciones impositivas y de peajes, que deben tramitarse ante cada jurisdicción, y el uso del Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento en lugares permitidos. El certificado puede visualizarse en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina, donde convive con la versión en papel emitida por las Juntas Evaluadoras.