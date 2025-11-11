CUD: cómo sacar el Certificado Único de Discapacidad de forma digital paso a paso

El CUD se puede solicitar de forma digital en Mi Argentina. Es gratuito, voluntario y otorga beneficios en salud, transporte y más.

El trámite para solicitar el CUD de forma digital es ágil y práctico. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que acredita la discapacidad de una persona en todo el país. Es gratuito, voluntario y otorga acceso a derechos establecidos por ley. Desde hace un tiempo, el trámite se puede iniciar de forma digital a través de la app o el sitio web de Mi Argentina. Aunque la evaluación médica sigue siendo presencial, el proceso es más ágil y accesible.

Cómo solicitar el CUD digital Para iniciar el trámite, hay que ingresar a Mi Argentina con CUIL y contraseña. En la sección “Mis Documentos”, se encuentra el apartado “Mi Salud”, donde se puede cargar la solicitud. Allí se deben adjuntar certificados médicos, estudios complementarios y planillas específicas según el tipo de discapacidad.

Una vez enviada la documentación, el sistema la deriva a la Junta Evaluadora correspondiente. Luego, se solicita un turno para la entrevista presencial, donde un equipo interdisciplinario revisa los informes y realiza la evaluación médica.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo El CUD digital se solicita desde la app Mi Argentina. Foto: Archivo Qué beneficios otorga el CUD Contar con el CUD habilita a acceder a múltiples beneficios: