Anses actualizó la AUH por discapacidad: el monto que se cobra en noviembre

Anses actualizó los montos de la AUH por discapacidad en noviembre, junto con el resto de las asignaciones y jubilaciones.

La AUH por discapacidad tuvo un aumento en noviembre según la fórmula de movilidad de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos que percibirán las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH) con Discapacidad.

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 2,08% en noviembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado por el Indec.

Con la nueva actualización, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a 119.691 pesos, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los 389.733 pesos. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se fijó en 59.851 pesos para el primer rango de ingresos.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el total a percibir será de 403.085,39 pesos (333.085,39 de haber mínimo más el refuerzo). Quienes superen ese monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar la misma cifra.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en 336.468,31 pesos (266.468,31 más el bono), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se ubicarán en 303.159,77 pesos (233.159,77 más el bono).