Quini 6: 15 apostadores ganaron más de $22 millones en el Siempre Sale
En el sorteo del Quini 6, 15 ganadores del “Siempre Sale” se llevaron más de $22 millones cada uno. El pozo principal sigue vacante.
En el sorteo del 9 de noviembre del Quini 6 no hubo ganadores en las categorías principales, pero 15 jugadores acertaron en el “Siempre Sale” y se llevaron más de $22 millones cada uno. Para el próximo miercóles, se acumula un pozo récord de $10.100.000.
Resultados del sorteo del 9 de noviembre
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, salieron los números 02, 05, 09, 26, 28 y 45, con un pozo de $828.530.010, que quedó vacante.
En La Segunda del Quini, los números fueron 05, 17, 18, 21, 22 y 26, con un pozo de $2.221.354.453, también sin ganadores.
La Revancha sorteó 01, 03, 04, 15, 25 y 31, con un pozo de $5.823.231.021, que volvió a quedar vacante y se acumula para el próximo sorteo.
Finalmente, en el Siempre Sale, los números ganadores fueron 17, 30, 33, 37, 40 y 41. Allí hubo 15 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron más de $330.419.250,00 en premios. Llevándose cada uno alrededor de $22 millones.
Un pozo récord en juego
El próximo sorteo del miércoles 12 de noviembre pondrá en juego un pozo récord de más de $10.100 millones, uno de los más altos del año, lo que genera gran expectativa entre los apostadores de todo el país.