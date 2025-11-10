Quini 6: 15 apostadores ganaron más de $22 millones en el Siempre Sale

En el sorteo del Quini 6, 15 ganadores del “Siempre Sale” se llevaron más de $22 millones cada uno. El pozo principal sigue vacante.

Mientras los principales pozos del Quini quedaron vacantes, el Siempre Sale tuvo 15 ganadores. Foto: Archivo

En el sorteo del 9 de noviembre del Quini 6 no hubo ganadores en las categorías principales, pero 15 jugadores acertaron en el “Siempre Sale” y se llevaron más de $22 millones cada uno. Para el próximo miercóles, se acumula un pozo récord de $10.100.000.

Resultados del sorteo del 9 de noviembre En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, salieron los números 02, 05, 09, 26, 28 y 45, con un pozo de $828.530.010, que quedó vacante.

En La Segunda del Quini, los números fueron 05, 17, 18, 21, 22 y 26, con un pozo de $2.221.354.453, también sin ganadores.

La Revancha sorteó 01, 03, 04, 15, 25 y 31, con un pozo de $5.823.231.021, que volvió a quedar vacante y se acumula para el próximo sorteo.

Finalmente, en el Siempre Sale, los números ganadores fueron 17, 30, 33, 37, 40 y 41. Allí hubo 15 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron más de $330.419.250,00 en premios. Llevándose cada uno alrededor de $22 millones.