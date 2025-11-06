Cambió la tasa del plazo fijo: esto es lo que se gana con $3.000.000 a 30 días
Las tasas de plazo fijo siguen bajando, pero algunas entidades todavía ofrecen rendimientos más altos que los bancos tradicionales.
El rendimiento del plazo fijo volvió a moverse en noviembre. Tras la última baja en las tasas de interés, los bancos ajustaron sus ofertas y la diferencia entre las entidades públicas y las financieras privadas volvió a ampliarse. Para un depósito de $3.000.000 a 30 días, las ganancias varían según la entidad elegida.
Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $3.000.000 a 30 días
La Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica entre el 27% y el 37%, dependiendo del banco. En el caso de las compañías financieras, los rendimientos son los más altos del mercado.
Te Podría Interesar
REBA Compañía Financiera encabeza el ranking con una TNA del 37%, lo que deja una ganancia de $91.233 en 30 días y un total de $3.091.233 al finalizar el período.
Le siguen Banco Meridian, Banco Voii y Crédito Regional, con una TNA del 36%, que genera un interés de $88.767.
Más atrás se ubican Banco CMF, Banco del Sol, Banco Mariva, Bibank y Banco del Chubut, con una TNA del 35%, que rinde $86.301 en un mes.
Los bancos tradicionales, con rendimientos más bajos
Entre los bancos públicos y grandes privados, las tasas son considerablemente menores.
Banco Nación, Banco Macro y Banco de Corrientes pagan una TNA del 33%, con un interés de $81.370.
ICBC ofrece una TNA del 32,25%, con un rendimiento de $79.521, mientras que Comafi, Dino y Banco Julio se mantienen en el 32%.
En el otro extremo, Santander, Galicia, Provincia y BBVA ofrecen una TNA del 27%, con una ganancia mensual de $66.575.
Qué conviene en noviembre
Las entidades financieras no bancarias, como REBA o Crédito Regional, siguen ofreciendo los plazos fijos más rentables del mercado. Sin embargo, las diferencias no siempre justifican el riesgo o la menor liquidez en comparación con los bancos tradicionales.
Con tasas tan bajas, el plazo fijo dejó de ser una opción de alta rentabilidad y hoy se utiliza más como una herramienta de resguardo o ahorro en pesos a corto plazo.