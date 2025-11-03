Plazo fijo: cuáles son los bancos que superan el 40% en noviembre

Las tasas de interés de plazo fijo muestran grandes diferencias entre bancos tradicionales y digitales. Algunas entidades aún superan el 40% en noviembre.

Las tasas de interés de plazo fijo siguen en descenso durante noviembre, luego de los ajustes aplicados por los principales bancos del país. Mientras las entidades más grandes ofrecen rendimientos por debajo del 35%, varios bancos digitales y regionales todavía mantienen opciones más atractivas para los ahorristas.

Entre las entidades con mejores retornos se destacan el Banco Meridian, con una TNA de 46%, Crédito Regional con 45%, y el Banco Reba, que ofrece 44% para depósitos a 30 días. Otras alternativas con tasas del 40% o más son Banco VOII, Bibank y Banco Bica, todos con plazos fijos online accesibles tanto para clientes como para no clientes.

En cambio, los grandes bancos nacionales, como el Banco Nación (35%), Santander (29%), Provincia (31%) o Galicia (31%), se mantienen con rendimientos más bajos.