Bajó el plazo fijo: cuánto paga hoy el Banco Nación por una inversión de $1.000.000 a 30 días

El rendimiento del plazo fijo cayó en los bancos tradicionales. El Banco Nación redujo su tasa al 39,5% anual, mientras que los digitales aún superan el 50%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la actualización del Régimen Informativo de Transparencia, que muestra las nuevas tasas nominales anuales (TNA) ofrecidas por las principales entidades financieras del país para plazo fijo a 30 días.

Tras las elecciones, las tasas de los bancos tradicionales cayeron entre 3 y 6 puntos porcentuales, con el Banco Nación bajando de 44% a 39,5%. Por otro lado, los bancos digitales y provinciales mantienen los mejores rendimientos, con tasas que llegan al 54% TNA.

De esta forma, una persona que invierta $1.000.000 en la entidad estatal obtendrá una ganancia de alrededor de $32.466 al finalizar el mes. Hasta ayer, ese mismo depósito rendía cerca de $36.000, lo que evidencia una caída en la rentabilidad real de los ahorristas.

¿Conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay Las entidades digitales lideran con tasas que llegan al 54% TNA, muy por encima de los bancos tradicionales. Foto: Archivo. Tasas actuales en los principales bancos Según los datos oficiales del BCRA, estas son las nuevas tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días:

Banco Nación: 39,5%

Banco Provincia: 39%

Banco Macro: 39%

Banco Ciudad: 38%

ICBC: 35,3%

Santander: 32%

BBVA: 32%

Galicia: 31%

Credicoop: 33% En paralelo, otras entidades más pequeñas o bancos digitales ofrecen tasas considerablemente superiores, en algunos casos por encima del 50% anual. Entre ellas se destacan Banco CMF, VOII y Meridian, que lideran el ranking con valores cercanos al 54%, seguidos por Banco Bica (50%) y Crédito Regional (52%).