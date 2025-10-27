ARCA recordó el trámite clave para recibir compras de Shein o Temu sin demoras

ARCA recordó que los usuarios que reciban compras internacionales de Shein o Temu deben completar una declaración al recibir el paquete.

Las compras en plataformas internacionales como Temu o Shein siguen creciendo entre los argentinos, y con ellas también las consultas sobre los pasos necesarios para recibir los pedidos sin demoras. En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que quienes reciban sus paquetes deben completar una declaración electrónica.

Se trata de un trámite que se realiza de manera online en el sitio oficial de ARCA y tiene como objetivo verificar que los productos sean para uso personal y sin fines comerciales. Este paso es indispensable para destrabar futuros envíos y evitar que el paquete quede retenido en Aduana.

Además, todos los compradores deben respetar los límites vigentes de compras internacionales: hasta tres unidades del mismo producto, peso máximo de 50 kilos y un valor total de hasta 3.000 dólares por envío.

Con este nuevo esquema, las compras internacionales se vuelven más accesibles y prácticas para quienes buscan productos en el exterior Foto: Archivo MDZ El organismo busca agilizar los despachos y mejorar el control sobre las compras del exterior. Foto: Archivo Qué datos pide ARCA y cuánto tiempo hay para completar el trámite El organismo recordó que este procedimiento no es nuevo, pero que muchos usuarios olvidan completarlo, lo que provoca demoras en la entrega o incluso la devolución del paquete. Por eso, recomiendan ingresar al portal de ARCA en cuanto se reciba el paquete, ir acceder a la sección "Envíos Postales Internacionales" y completar los datos solicitados dentro de los 30 días hábiles posteriores a su llegada al país.