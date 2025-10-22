ARCA amplía plazos y reduce el anticipo: nuevas facilidades de pago para regularizar deudas

ARCA modificó el régimen de facilidades de pago y extendió hasta agosto el plazo para que los contribuyentes puedan regularizar obligaciones impositivas.

ARCA extendió el plazo hasta el 31 de agosto para que los contribuyentes puedan sumarse al plan de regularización. Foto: Archivo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció nuevas facilidades para los contribuyentes que deseen ponerse al día con sus obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social. A través de la Resolución General 5777/2025, publicada en el Boletín Oficial, el organismo extendió los plazos y redujo los porcentajes del pago inicial exigido.

La medida modifica la Resolución General 5711, que había establecido un régimen especial para regularizar deudas vencidas hasta el 30 de abril de 2025. Con esta actualización, el nuevo límite se extiende hasta el 31 de agosto de 2025, lo que permitirá a más contribuyentes acceder al plan. Además, se reducen los porcentajes de pago a cuenta según el tipo de contribuyente, facilitando el ingreso al régimen.

El nuevo régimen reduce el pago inicial y ofrece hasta 60 cuotas para microempresas, entidades sin fines de lucro y el sector salud. ARCA: los nuevos beneficios del plan de pagos El esquema actualizado establece distintas condiciones según el perfil del contribuyente.

Personas humanas, micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro y el sector salud: podrán acceder a hasta 60 cuotas, con un anticipo del 5% y una tasa equivalente al 50% del interés resarcitorio vigente.

Medianas empresas (Tramos 1 y 2): contarán con 48 cuotas, un pago inicial del 10% y la misma tasa preferencial.

Resto de los contribuyentes: podrán regularizar en 36 cuotas, con un 15% de anticipo. El nuevo régimen entrará en vigencia el 3 de noviembre de 2025, y busca, según explicó ARCA, “promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras”, al tiempo que simplifica la operatoria para los distintos sectores.