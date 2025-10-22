Aumentan las tasas de plazo fijo: banco por banco este miércoles 22 de octubre

Algunos bancos ya ajustaron sus tasas de interés para plazo fijo tradicional y online. Cuáles son las entidades que ofrecen los mejores rendimientos en octubre.

Conocer las tasas de interés para plazo fijo de cada entidad, permite al ahorrista elegir la opción que se adapte a sus necesidades. En este sentido, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica de forma diaria los rendimientos que ofrece cada banco en el país.

El miércoles 22 de octubre encontramos que la tasa más baja ofrecida por los bancos es del 30% mientras la más alta es del 54%. La diferencia de más de 20 puntos muestra que comparar antes de invertir puede marcar una gran diferencia en el rendimiento.

Bancos con mayor volumen de depósitos Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos en Argentina, las tasas de plazo fijo a 30 días informadas al BCRA varían entre el 37 % y el 44 %. Por ejemplo, Banco Nación y Banco Macro ofrecen una TNA del 44%, mientras que Santander y Galicia se ubican en el 37%. Estas cifras muestran que, aunque son entidades líderes en depósitos, no necesariamente ofrecen las tasas más altas del mercado.

Banco Nación: 44%

Banco Provincia: 39%

Banco Ciudad: 38%

Banco Santander: 37%

Banco Galicia: 37%

BBVA: 40%

Banco Macro: 44%

Banco Galicia Más (ex HSBC): -

Banco Credicoop: 42%

42% Banco ICBC: 40,8% ¿Es mejor un plazo fijo o utilizar billeteras virtuales? Foto: Shutterstock Bancos digitales y regionales ofrecen tasas más competitivas. Foto: Shutterstock Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes En contraste con las grandes entidades, varios bancos más pequeños y compañías financieras ofrecen tasas mucho más altas para plazos fijos a 30 días. Algunas llegan hasta el 54%, como Banco VOII, Banco CMF, Crédito Regional y Banco Meridian, incluso para no clientes. Estas opciones, disponibles de forma online y sin costo adicional, se posicionan como alternativas atractivas para quienes buscan mayor rendimiento sin necesidad de ser clientes habituales.