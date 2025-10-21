Presenta:

Dinero

billeteras virtuales

Billeteras virtuales: la inversión que supera al plazo fijo y paga tasas más altas

Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios que compiten con el plazo fijo tradicional. Qué tasas pagan y cómo funcionan.

MDZ Dinero

El rendimiento de las billeteras puede superar al de los plazos fijos tradicionales. Foto: Shutterstock

Desde comienzos de octubre, el plazo fijo volvió a posicionarse como una opción atractiva para los pequeños ahorristas, con tasas que superan el 50% en algunas entidades. Sin embargo, las billeteras virtuales también ganan terreno como alternativa para invertir dinero y obtener intereses de forma sencilla, sin inmovilizar los fondos.

Actualmente, bancos como CMF, Banco de Comercio, Voii y Meridian ofrecen hasta 54% de TNA en plazos fijos a 30 días. Incluso entidades tradicionales como el Banco Nación alcanzan el 44%. Pero a diferencia de las billeteras, estas inversiones requieren dejar el dinero quieto durante un período determinado.

El plazo fijo sigue siendo una opci&oacute;n estable, pero las billeteras digitales ganan terreno entre los ahorristas.

Billeteras virtuales: rendimientos actualizados

En octubre, varias billeteras virtuales superan a los plazos fijos tradicionales. Por ejemplo, Mercado Pago paga una tasa efectiva anual cercana al 52,20%, mientras que Lemon Cash llega al 53,66%. Otras como Astropay, Fiwind y Personal Pay ofrecen entre el 48% y el 50%. El rendimiento se calcula a diario sobre el saldo disponible y se acredita automáticamente, sin necesidad de hacer ninguna operación.

Estas cuentas remuneradas están vinculadas a fondos comunes de inversión, lo que permite que el dinero crezca de forma segura y con disponibilidad inmediata. El usuario puede usar o retirar su saldo en cualquier momento sin perder los intereses acumulados.

Las billeteras virtuales también bajaron su tasa de rendimiento. Foto: Naranja x
Las billeteras virtuales permiten generar intereses sin inmovilizar el dinero. Foto: Naranja x

Entre los beneficios más destacados figuran la facilidad de uso, el acceso sin montos mínimos y la posibilidad de pagar o transferir desde la misma app. Sin embargo, los especialistas advierten que las tasas no son fijas y pueden variar según el rendimiento del fondo en el que invierte cada billetera. Por eso, conviene revisar las condiciones y comparar antes de elegir.

