Billeteras virtuales: la inversión que supera al plazo fijo y paga tasas más altas

Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios que compiten con el plazo fijo tradicional. Qué tasas pagan y cómo funcionan.

El rendimiento de las billeteras puede superar al de los plazos fijos tradicionales. Foto: Shutterstock

Desde comienzos de octubre, el plazo fijo volvió a posicionarse como una opción atractiva para los pequeños ahorristas, con tasas que superan el 50% en algunas entidades. Sin embargo, las billeteras virtuales también ganan terreno como alternativa para invertir dinero y obtener intereses de forma sencilla, sin inmovilizar los fondos.

Actualmente, bancos como CMF, Banco de Comercio, Voii y Meridian ofrecen hasta 54% de TNA en plazos fijos a 30 días. Incluso entidades tradicionales como el Banco Nación alcanzan el 44%. Pero a diferencia de las billeteras, estas inversiones requieren dejar el dinero quieto durante un período determinado.

Las inversiones en plazo fijo pierden al lado de los FCI El plazo fijo sigue siendo una opción estable, pero las billeteras digitales ganan terreno entre los ahorristas. Foto: Freepik Billeteras virtuales: rendimientos actualizados En octubre, varias billeteras virtuales superan a los plazos fijos tradicionales. Por ejemplo, Mercado Pago paga una tasa efectiva anual cercana al 52,20%, mientras que Lemon Cash llega al 53,66%. Otras como Astropay, Fiwind y Personal Pay ofrecen entre el 48% y el 50%. El rendimiento se calcula a diario sobre el saldo disponible y se acredita automáticamente, sin necesidad de hacer ninguna operación.

Estas cuentas remuneradas están vinculadas a fondos comunes de inversión, lo que permite que el dinero crezca de forma segura y con disponibilidad inmediata. El usuario puede usar o retirar su saldo en cualquier momento sin perder los intereses acumulados.