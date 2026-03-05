Adiós al banco: 4 de cada 10 argentinos mueven su sueldo a billeteras virtuales apenas cobran

El comportamiento financiero de los argentinos atraviesa una transformación acelerada. Según datos difundidos por la Cámara Argentina de Fintech, más del 40% de los trabajadores que perciben su salario en cuentas bancarias lo transfieren a billeteras virtuales dentro de las primeras 48 horas. Para Sebastián Siseles, CEO de Vesseo, el fenómeno refleja “la nueva forma de utilizar los servicios financieros”.

“Venimos acostumbrados a tenerlo en el banco, usarla cuando el banco nos permite usar los rendimientos o la tasa de interés que el banco nos impone sin tener demasiadas opciones, con procesos muy burocráticos, muy lentos y muy costosos”, sostuvo en diálogo con MDZ Radio .

Según explicó, tras la eliminación de la posibilidad de cobrar directamente en billeteras virtuales, “el argentino cobra en su cuenta sueldo bancaria y rápidamente la mueve a su billetera digital o virtual de preferencia para sacarle un rendimiento, para agilizar los procesos, para tener menores costos”.

Siseles ilustró la diferencia operativa con ejemplos concretos. “Yo vendí una propiedad hace unos dos meses. Me la pagaron naturalmente en mi cuenta bancaria y ahora simplemente lo que quiero hacer es mandarme a mi cuenta de bróker en el exterior todo blanco, todo transparente, todo legal para poder invertir en la bolsa en los Estados Unidos como hago habitualmente. Esto lo hice el día jueves de la semana pasada. El costo iba a ser el 0.4% y está bajo análisis. Es el día de hoy que todavía mi banco no me transfiere el dinero”.

En contraste, relató: “Entonces me dice, uy Sebas, ¿me podés transferir 400 dólares? Lo hice en el momento. Le llegó en el momento, cero burocracia, cero costo, rapidez. Por eso es que los argentinos están prefiriendo las billeteras virtuales antes que los bancos para sus servicios financieros”.

En términos de rentabilidad, detalló que “nosotros tenemos un rendimiento que, si bien es variable, el último mes nos dio un poquito más del 10% anual. Si vos pensás cualquier inversión en dólares que puedas realizar, ya tener un 6 o 7% es mucho. Nosotros tuvimos un rendimiento promedio del 10% el mes pasado, con lo cual es un número altísimo y muy conveniente”.

Confianza, regulación y dólares digitales

Sobre las dudas en torno a la seguridad, afirmó: “El mejor consejo es que prueben con un poco de dinero, que se habitúen, que vean qué fácil, qué rápido y qué barato es usarla”. Y agregó: “La buena noticia es que todas estamos reguladas por un organismo del gobierno, que es la Comisión Nacional de Valores”.

Respecto a los activos utilizados, explicó que operan con USDC, “dólares digitales que el valor es uno a uno con la moneda dólar americano”, emitidos por Circle y regulados en Estados Unidos. “Son criptomonedas estables, que no varían su precio con respecto al dólar americano”, precisó.

Finalmente, subrayó que el proceso responde a un cambio cultural: “No es una cuestión de desconfianza, es una cuestión de costumbre. Es un producto absolutamente nuevo. Esto es empezar con un poquito, ver cómo funciona y ahí vas incrementando tus recursos financieros para mandarlos a las billeteras digitales y no tenerlos estancados en un banco”.