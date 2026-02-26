ARCA recategoriza el monotributo por billeteras virtuales: cómo saberlo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) comenzó a aplicar recategorizaciones automáticas a monotributistas tras detectar diferencias entre la facturación declarada y los cobros acreditados en billeteras virtuales durante 2024 y 2025. La medida rige en todo el país y puede implicar un salto de categoría sin intervención previa del contribuyente.

El organismo cruza datos informados por plataformas digitales y, si los ingresos registrados superan los topes de la categoría vigente, reubica al contribuyente en una escala superior de oficio.

Desde el ente recaudador aclararon que el control no alcanza a transferencias entre cuentas —que por la normativa vigente no requieren verificación hasta ciertos montos—, sino a cobros realizados mediante terminales o sistemas de pago digital.

Las billeteras virtuales también bajaron su tasa de rendimiento. Foto: Naranja x

Es decir, el foco está puesto en el dinero efectivamente percibido por ventas o prestaciones de servicios a través de billeteras virtuales.

Entre las plataformas cuyos datos se utilizan para los cruces figuran:

Mercado Pago

Naranja X

Ualá

Cómo es el procedimiento paso a paso

El mecanismo se activa cuando ARCA detecta que las acreditaciones bancarias o electrónicas superan el límite máximo de ingresos brutos anuales permitido para la categoría en la que está inscripto el monotributista.

El proceso incluye tres instancias:

Detección de inconsistencias entre ingresos declarados y montos acreditados.

Notificación en el domicilio fiscal electrónico con el detalle de la nueva categoría asignada.

Confirmación automática si no hay respuesta dentro del plazo previsto.

Los fundamentos de la recategorización pueden consultarse ingresando con clave fiscal al portal de Monotributo.

Cuál es el plazo para apelar

Una vez notificado, el contribuyente tiene 15 días hábiles para presentar un recurso y aportar documentación que respalde los importes declarados.

El trámite debe realizarse exclusivamente a través del sistema de “Presentaciones Digitales”. Si no se presenta ninguna objeción dentro del plazo establecido, la nueva categoría queda firme y ya no puede modificarse.

Qué períodos analiza ARCA

El cruce de información se basa en datos correspondientes a parte de 2024 y 2025, es decir, períodos previos a la última actualización de los topes del régimen simplificado.

En la práctica, los movimientos registrados en billeteras virtuales se consolidan como un elemento central para definir la categoría tributaria dentro del monotributo.