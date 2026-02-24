La remera con la que salieron San Lorenzo e Instituto con un mensaje de apoyo a la AFA

En medio del conflicto con ARCA y tras decretar la suspensión de la fecha 9, San Lorenzo e Instituto lucieron una indumentaria en defensa de la AFA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional mantienen una guerra declarada y una fuerte disputa de poder. Ante el llamado de la Justicia por las denuncias de evasión que presentó Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino, decidieron suspender la fecha 9 del Torneo Apertura a modo de protesta.

Según lo informó el ente madre, el "paro" fue solicitado por los clubes como una medida de solidaridad a los mencionados dirigentes, lo cual fue luego respaldado por los comunicados de los equipos en redes sociales. Pero las muestras de apoyo no se quedaron en la virtualidad, como se pudo ver este martes en el duelo entre San Lorenzo e Instituto de Córdoba.

San Lorenzo e Instituto saltaron al campo con una remera especial Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2026422176044191952?s=20&partner=&hide_thread=false Los jugadores de @SanLorenzo e @InstitutoACC posaron con una remera en apoyo a los dirigentes de todos los clubes. #AfaSomosTodos pic.twitter.com/WvYrv8fkZH — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 24, 2026 En el marco de la fecha 7, antes de que comenzara el encuentro, los jugadores del Cuervo y de la Gloria saltaron al campo de juego del Nuevo Gasómetro con idénticas remeras blancas que lucían un claro mensaje escrito en letras negras: "Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes", reza el mismo.

Ambos las lucieron para las respectivas fotos de equipo, las cuales fueron compartidas en redes por la Liga Profesional. Pero lejos de generar una reacción de apoyo, el posteo de llenó de comentarios críticos tanto a los dirigentes de los clubes como a los de la Asociación del Fútbol Argentino -lo mismo había sucedido con los comunicados que anunciaban la cancelación de la fecha 9-.