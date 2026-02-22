San Lorenzo se hizo fuerte en el Nuevo Gasómetro y venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto

Con goles de Luciano Vietto y Alexis Cuello, San Lorenzo se reencontró con el triunfo luego de dos partidos y se metió en los primeros puestos de la Zona A.

Vietto y Cuello, los goleadores de San Lorenzo en el triunfazo ante Estudiantes (RC) por la fecha 6.

San Lorenzo, con varios problemas en el segundo tiempo, le ganó por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro y volvió al triunfo en el Torneo Apertura tras la derrota en el clásico ante Huracán y un muy mal rendimiento ante Unión de Santa Fe (0-0).

Con los goles de Luciano Vietto en apenas 26 segundos y Alexis Cuello a los 40 minutos del segundo tiempo, el equipo de Damián Ayude sufrió pero venció a un conjunto cordobés que todavía no pudo ganar en el campeonato y solo sumó un punto.

Luciano Vietto marcó el 1-0 de San Lorenzo a los 26 segundos de partido Ni bien inició el partido, Matías De Rithis encaró por la derecha a una muy mal parada defensa del elenco visitante, centró con espacio a Vietto, quien la empujó sin problemas frente a una floja respuesta visitante para poner el 1-0 a los 30 segundos del partido.

El gol de Luciano Vietto, primero con la camiseta de San Lorenzo, ante Estudiantes de Río Cuarto. El gol de Luciano Vietto, primero con la camiseta de San Lorenzo, ante Estudiantes de Río Cuarto. Video: TNT Sports San Lorenzo mantuvo la regularidad y se adueñó de la pelota para trasladar su juego al campo de Estudiantes, que le cedió muchos espacios y tiempo para trasladar el ataque hacia el arco defendido por Agustín Lastra.

Para la segunda etapa, los de Río Cuarto mantuvo el juego dominante que consiguió en el final del primer tiempo, gracias a la relajación de San Lorenzo por el 1 a 0, y lo tuvo en un arco al Ciclón, con mucho peso en el área y con más chances de empatar que del local por aumentar la diferencia.