La fuerte decisión que tomó San Lorenzo en medio del Torneo Apertura: un despido incómodo

El presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, tomó una contundente medida institucional a un día del choque frente a Estudiantes de Río Cuarto.

San Lorenzo tuvo un comienzo positivo en el Torneo Apertura, pero la durísima derrota en el clásico ante Huracán y el pobre empate sin goles ante Unión en Santa Fe comenzaron a generar inquietudes en los hinchas.

Ahora, a un día del choque frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro, la dirigencia del Ciclón tomó una contundente decisión institucional: Carlos “La Roca” Sánchez no seguirá siendo el mánager del club cuando finalice su contrato a fines de febrero.

San Lorenzo despidió a la Roca Sánchez Esta decisión la tomó Sergio Costantino, el presidente transitorio hasta la fecha de las elecciones (pactadas para el 30 de mayo), junto a la CD de San Lorenzo, quienes consideran que el ciclo del exfutbolista colombiano estaba cumplido.

Por su parte, la Roca había llegado a este cargo tras aceptar la propuesta de Marcelo Moretti y fue uno de los pocos en mantenerse en su lugar mientras la institución azulgrana atravesaba vaivenes políticos, incluso en los momentos más complejos desde lo económico y organizativo.

La Roca Sánchez junto a Moretti cuando renovó su contrato como jugador. Ahora, el colombiano regresará al club para desempeñar un nuevo rol. Foto: @SanLorenzo) La Roca Sánchez dejará de ser el mánager de San Lorenzo. X @SanLorenzo Durante su etapa fuera de la cancha, La Roca acompañó al grupo en momentos delicados, como promesas incumplidas y atrasos salariales que afectaron el ánimo del plantel. Además, intentó mediar entre dirigentes y jugadores cuando la crisis institucional se profundizó. Sin embargo, con su salida quedaron al descubierto cuestiones incómodas: entre ellas, una deuda de monto no especificado que el club mantiene con él y que habría acelerado la decisión de dar por finalizado el vínculo.