La fuerte decisión que tomó San Lorenzo en medio del Torneo Apertura: un despido incómodo
El presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, tomó una contundente medida institucional a un día del choque frente a Estudiantes de Río Cuarto.
San Lorenzo tuvo un comienzo positivo en el Torneo Apertura, pero la durísima derrota en el clásico ante Huracán y el pobre empate sin goles ante Unión en Santa Fe comenzaron a generar inquietudes en los hinchas.
Ahora, a un día del choque frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro, la dirigencia del Ciclón tomó una contundente decisión institucional: Carlos “La Roca” Sánchez no seguirá siendo el mánager del club cuando finalice su contrato a fines de febrero.
San Lorenzo despidió a la Roca Sánchez
Esta decisión la tomó Sergio Costantino, el presidente transitorio hasta la fecha de las elecciones (pactadas para el 30 de mayo), junto a la CD de San Lorenzo, quienes consideran que el ciclo del exfutbolista colombiano estaba cumplido.
Por su parte, la Roca había llegado a este cargo tras aceptar la propuesta de Marcelo Moretti y fue uno de los pocos en mantenerse en su lugar mientras la institución azulgrana atravesaba vaivenes políticos, incluso en los momentos más complejos desde lo económico y organizativo.
Durante su etapa fuera de la cancha, La Roca acompañó al grupo en momentos delicados, como promesas incumplidas y atrasos salariales que afectaron el ánimo del plantel. Además, intentó mediar entre dirigentes y jugadores cuando la crisis institucional se profundizó. Sin embargo, con su salida quedaron al descubierto cuestiones incómodas: entre ellas, una deuda de monto no especificado que el club mantiene con él y que habría acelerado la decisión de dar por finalizado el vínculo.
San Lorenzo ya busca a su reemplazante
Por su parte, la dirigencia de San Lorenzo apunta a reorganizar el área futbolística y sumar un perfil más identificado con el riñón azulgrana, en busca de renovar energías y alinear el proyecto deportivo con la identidad del club. Es por ello que el puesto no quedará vacante: la CD ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante que pueda asumir el cargo en el corto plazo y dar continuidad a la planificación.