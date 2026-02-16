Óscar Romero explicó su llegada a Huracán y les respondió a los hinchas de San Lorenzo: "Decisión profesional"

El paraguayo Óscar Romero aterrizó para firmar con Huracán y explicó la polémica por su pasado en San Lorenzo.

Óscar Romero explicó por qué tomo la decisión de jugar en Huracán a pesar de su pasado en San Lorenzo.

El arribo de Óscar Romero a Huracán generó impacto inmediato en el fútbol argentino. Su calidad es indiscutida, pero su pasado en San Lorenzo encendió el malestar entre los hinchas azulgranas.

Antes de firmar contrato, el mediocampista habló con ABC de Asunción y no evitó el tema. “Uno entiende, obviamente. Muchas veces, uno toma decisiones más profesionales”, explicó. Y agregó: “Entiendo el fanatismo y a los fanáticos que defienden sus colores”.

El volante, que también jugó en Racing Club y Boca Juniors, remarcó su agradecimiento por cada etapa de su carrera. "Como hago con todos los equipos en que me tocó jugar, soy un agradecido. En el caso de San Lorenzo, lo mismo. Me tocó estar con Ángel. Y ahora voy a Huracán".

Sobre cómo se dio la operación, explicó que hubo contactos recientes con la dirigencia y con el DT Diego Martínez, a quien ya conocía de su paso por Cerro Porteño. “Fue fundamental para la decisión”.