Con ausencias importantes, los convocados por Marcelo Gallardo para River-Ciudad Bolívar por la Copa Argentina

River inicia su camino en el torneo integrador golpeado por lesiones, dudas futbolísticas y fuertes críticas al proceso de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo continúa sin encontrar una idea de juego para River y mañana afronta un desafío clave por Copa Argentina.

En medio de un clima tenso tras las derrotas recientes, Marcelo Gallardo confirmó los convocados de River Plate para enfrentar al Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de la Copa Argentina.

Los convocados por Gallardo para River-Ciudad de Bolívar con una baja de último momento Embed Los convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar a Club Ciudad de Bolívar en San Luis por los 32avos de la Copa Argentina. #VamosRiver pic.twitter.com/3TiE85UNPl — River Plate (@RiverPlate) February 16, 2026 Entre las bajas, Marcos Acuña quedó afuera a último momento por un cuadro febril. Tampoco estará Sebastián Driussi, que continúa recuperándose de un desgarro, mientras Juan Carlos Portillo afronta una lesión de mayor gravedad.

En el arco seguirá ausente Franco Armani, por lo que el titular será Santiago Beltrán, nuevamente por delante de Ezequiel Centurión.

Todavía sin Franco Armani, Santiago Beltrán seguirá siendo el "1" de River Beltrán y Armani Sin Armani al 100 por ciento, Gallardo define el arquero de River para jugar ante Argentinos Juniors. Prensa River Plate Las noticias positivas pasan por Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, quienes superaron molestias físicas y fueron incluidos en la nómina, aunque solo el mediocampista central arrancaría desde el inicio.