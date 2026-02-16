Presenta:

Con ausencias importantes, los convocados por Marcelo Gallardo para River-Ciudad Bolívar por la Copa Argentina

River inicia su camino en el torneo integrador golpeado por lesiones, dudas futbolísticas y fuertes críticas al proceso de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo continúa sin encontrar una idea de juego para River y mañana afronta un desafío clave por Copa Argentina.

Foto: EFE

En medio de un clima tenso tras las derrotas recientes, Marcelo Gallardo confirmó los convocados de River Plate para enfrentar al Club Ciudad de Bolívar por los 32avos de la Copa Argentina.

Los convocados por Gallardo para River-Ciudad de Bolívar con una baja de último momento

Entre las bajas, Marcos Acuña quedó afuera a último momento por un cuadro febril. Tampoco estará Sebastián Driussi, que continúa recuperándose de un desgarro, mientras Juan Carlos Portillo afronta una lesión de mayor gravedad.

En el arco seguirá ausente Franco Armani, por lo que el titular será Santiago Beltrán, nuevamente por delante de Ezequiel Centurión.

Las noticias positivas pasan por Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, quienes superaron molestias físicas y fueron incluidos en la nómina, aunque solo el mediocampista central arrancaría desde el inicio.

El encuentro se jugará el martes 17 desde las 22 horas en Villa Mercedes, donde River buscará avanzar y calmar las dudas futbolísticas.

