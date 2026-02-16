La frase sin filtro de Miguel Borja sobre su última etapa en el River de Gallardo: "Las cosas no fluían"
Desde Emiratos Árabes Unidos, Miguel Borja se refirió a su salida de River a fines de 2025 y habló en profundidad sobre su relación con el Muñeco.
Miguel Ángel Borja arrancó con el pie derecho su nueva etapa en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. Tras irse libre de River a fines de 2025, el colombiano se sumó a Al-Wasl y ya marcó tres goles en tres partidos, un inicio que ilusiona a su nuevo club.
El Colibrí se despidió del Millonario con 62 tantos, varios de ellos muy importantes. Sin embargo, su último año estuvo lejos del nivel que había mostrado en otros tramos y quedó emparejado con el segundo ciclo de Marcelo Gallardo hasta el momento.
Te Podría Interesar
Qué dijo Miguel Borja sobre su salida de River y la relación con Gallardo
En ese contexto, el delantero colombiano se refirió a las dificultades que atravesó el equipo y apuntó a la falta de funcionamiento colectivo. “Muchas veces el equipo no engranaba y las cosas no fluían”, reconoció en una entrevista con Caracol Radio. “Cuándo Marcelo Gallardo me llevó fue porque vio algo de cuando lo enfrenté con Junior y las tres veces le marqué, luego llegó Martín Demichelis y jugué en un esquema al que estaba acostumbrado, pero cuando volvió el Muñeco no pude mantener el nivel”, explayó.
A su vez, Borja dejó en claro que su salida no fue con resentimiento del club y destacó el trato recibido el Muñeco. “De igual forma quedé muy agradecido por su trato y le demostré que no se equivocó con Miguel Borja”, afirmó con orgullo.
A modo de reflexión final, el Colibrí aseguró: “Yo tomé la decisión de ir a River por lo deportivo. Tenía otras opciones de México pero Juanfer fue muy importante en mi llegada. Pero creo que ya era un ciclo cumplido para mí y para mi familia, y no me arrepiento de haber ido a esa institución”.