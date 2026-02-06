Tras irse de River, cómo le fue a Miguel Borja en sus primeros dos partidos en el Al-Wasl de Arabia

Luego de su salida del conjunto millonario, Miguel Ángel Borja tuvo su estreno en el club árabe y en sus primeros dos compromisos logró convertir un gol.

Miguel Ángel Borja fue una de las grandes novelas del mercado de pases. Tras su salida de River en condición de libre, el Colibrí coqueteó con la posibilidad de cruzar la vereda y convertirse en nuevo jugador de Boca, aunque eso no sucedió y todo estaba encaminado para que siga su carrera en el Cruz Azul de México.

Sin embargo, cuando estaba por firmar su contrato con la Máquina Cementera, el acuerdo se cayó y el delantero colombiano terminó inclinándose por la opción de jugar en los Emiratos Árabes Unidos. Su nuevo club fue el Al-Wasl, equipo que dirigió Diego Armando Maradona en su paso por Dubai.

Miguel Ángel Borja Al-Wasl Miguel Ángel Borja fue fichado por el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos. @AlWaslSC Miguel Borja convirtió su primer gol en Emiratos Árabes Unidos En su primera presentación oficial con el equipo árabe, Miguel Ángel Borja fue titular y salió reemplazado a los 16 minutos del segundo tiempo por el colombiano Brahian Palacios cuando su equipo ya perdía ante Khor Fakkan por 1-0, que fue el resultado final.

Ahora, el pasado jueves en su segundo presentación, el Colibrí disputó 85’ y fue reemplazado por el brasileño Rénato Junior. No obstante, la gran noticia fue que convirtió su primer gol en su nuevo equipo en lo que fue empate por 1-1 ante Al Nassr Dubai. Tras un córner, el exfutbolista de River conectó una gran cabezazo y estampó el empate del Al-Wasl.